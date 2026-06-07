El III Campeonato de Judo Villasclaras Ingenio reúne a 600 deportistas en Gran Canaria

El municipio de Ingenio volvió a convertirse este fin de semana en uno de los principales puntos de encuentro del judo canario con la celebración del III Campeonato de Judo Villasclaras Ingenio Copa Gran Canaria, una competición que reunió a cerca de 600 deportistas de categorías de formación en el Pabellón Municipal Chano Melián de Carrizal.

La prueba congregó a jóvenes judokas de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete, consolidándose como una de las citas deportivas más destacadas del calendario insular y como un escaparate del crecimiento que está experimentando este deporte entre las nuevas generaciones en Canarias.

Durante toda la jornada, los participantes compitieron en varios tatamis instalados de manera simultánea, una organización que permitió agilizar el desarrollo de los combates y ofrecer una competición dinámica tanto para los deportistas como para el público asistente.

III Campeonato de Judo Villasclaras Ingenio Copa Gran Canaria. / La Provincia

Una jornada marcada por el deporte y la convivencia

Más allá de los resultados deportivos, el campeonato volvió a poner el foco en los valores que caracterizan al judo. La competición se desarrolló en un ambiente de respeto y deportividad, donde la convivencia entre clubes, deportistas y familias fue uno de los aspectos más destacados.

La disciplina, el esfuerzo, la superación personal y el compañerismo estuvieron presentes durante toda la jornada, reflejando la filosofía de un deporte que combina la formación física con el desarrollo de valores educativos y sociales.

El elevado número de participantes también evidencia el buen momento que atraviesa el judo base en el archipiélago, con una creciente presencia de jóvenes deportistas en las competiciones regionales e insulares.

Un torneo que sigue ganando relevancia

La organización considera que esta tercera edición supone un nuevo paso adelante para una competición que ha ido creciendo año tras año desde su puesta en marcha.

El campeonato se ha consolidado como una plataforma para el desarrollo de nuevos talentos y como un espacio de encuentro para la comunidad del judo canario. Además, se celebra en un momento clave del calendario deportivo, justo antes del inicio de la temporada estival, cuando muchas escuelas y clubes comienzan a cerrar sus actividades competitivas.

Desde la organización se realizó una valoración muy positiva del desarrollo del evento, destacando la implicación de los clubes participantes, los deportistas, las familias y el equipo de colaboradores que hizo posible la celebración de la competición.

Presencia de destacadas figuras del judo

La ceremonia de entrega de premios contó con la participación de diversas personalidades vinculadas al deporte y a las instituciones públicas.

Entre los asistentes destacó la presencia de Héctor Rodríguez, campeón del mundo de judo y medallista olímpico de bronce, así como de Serafín Araguete, director de Copas de España de la Real Federación Española de Judo.

También acudieron la alcaldesa de Ingenio, Vanessa Martín; el presidente de la Federación Insular de Judo de Gran Canaria, Domingo Afonso; el representante de la Federación Canaria de Judo, Carlos Curbelo; el director técnico de la Federación Canaria de Judo, Alejandro Doblado; y el director gerente del Club Deportivo Villasclaras, Jesús Raúl Villasclaras Hernández.

Apoyo institucional al deporte base

El III Campeonato de Judo Villasclaras Ingenio Copa Gran Canaria fue organizado por el Club Deportivo Villasclaras con el respaldo de distintas entidades públicas y deportivas.

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Entre ellas se encuentran el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, el Ayuntamiento de Ingenio, la Federación Canaria de Judo y la Federación Insular de Tenerife de Judo. Asimismo, contó con la colaboración de Bushido Sport Telde.