El Jable de San Bartolomé y Altavista de Arrecife ganan el XXIV Torneo de Bola Canaria Abuelos Conejeros

La XXIV edición del Torneo de Bola Canaria Abuelos Conejeros ya tiene vencedores. El equipo El Jable, de San Bartolomé, se alzó con el triunfo en la categoría masculina, mientras que Altavista, de Arrecife, logró la victoria en la competición femenina tras varios meses de encuentros que han reunido a cerca de un millar de personas mayores de toda la isla.

La clausura del torneo se celebró este sábado bajo la organización del Servicio Insular de Deportes del Cabildo de Lanzarote. El acto puso el broche final a una competición que comenzó el pasado mes de noviembre y que se ha desarrollado de manera continuada cada semana, consolidándose como una de las citas deportivas y sociales más destacadas para la población de mayor edad de la isla.

Un evento que promueve el envejecimiento activo

La competición forma parte de las iniciativas impulsadas por las instituciones insulares para fomentar la práctica deportiva entre las personas mayores y favorecer hábitos de vida saludables a través de actividades vinculadas a las tradiciones canarias.

Durante la entrega de trofeos estuvieron presentes diversas autoridades insulares y municipales, entre ellas el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort; el consejero de Actividad Física y Deportes, Juan Monzón; y el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, municipio que acogió esta edición del torneo. También asistieron representantes de los ayuntamientos de San Bartolomé, Haría, Tías, Yaiza, Teguise y Tinajo.

XXIV edición del Torneo de Bola Canaria Abuelos Conejeros en Lanzarote / La Provincia

Desde el Cabildo se destacó la importancia de este campeonato para preservar y transmitir uno de los deportes tradicionales más arraigados del Archipiélago. Además, se subrayó el valor que tiene la actividad física para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y favorecer su participación social.

La clasificación final del campeonato

En la categoría masculina, el equipo El Jable, del municipio de San Bartolomé, consiguió el primer puesto tras una destacada trayectoria durante el torneo.

La clasificación quedó de la siguiente manera:

El Jable (San Bartolomé) La Atalaya (Yaiza) San Francisco Javier (Arrecife) Los Roquitos A (Tinajo)

Por su parte, en la categoría femenina, el conjunto Altavista, de Arrecife, se proclamó campeón.

La clasificación femenina fue la siguiente:

Altavista (Arrecife) Las Atrevidas (Arrecife) La Huerta Vieja (Yaiza) Papagayo (Yaiza)

Recuerdo para los participantes fallecidos

Uno de los momentos más emotivos de la clausura llegó con el recuerdo a tres participantes que fallecieron durante el desarrollo de la competición.

La organización tuvo palabras de reconocimiento para Juan Guillén de León, integrante de Los Llanos de Muñique; Domingo Manuel Lemes Hernández, del equipo Unión de Tao; y Pedro Ezequiel Toribio Hernández, perteneciente a El Hornillo.

El homenaje sirvió para poner en valor la implicación de quienes forman parte de este torneo y la dimensión humana de una competición que trasciende el ámbito deportivo.

Arrecife cede el testigo a Haría

La edición de este año tuvo como sede principal el municipio de Arrecife, que durante varios meses se convirtió en punto de encuentro para cientos de participantes procedentes de toda la isla.

Al finalizar el acto de clausura se realizó el tradicional relevo organizativo. El alcalde de Arrecife entregó de forma simbólica el testigo al alcalde de Haría, Alfredo Villalba, ya que el municipio norteño será el encargado de organizar la XXV edición del Torneo de Bola Canaria Abuelos Conejeros.

Con este relevo comienza la preparación de una nueva edición de una competición que, año tras año, refuerza la práctica de la bola canaria, promueve el envejecimiento activo y contribuye a mantener vivas las tradiciones deportivas del Archipiélago.