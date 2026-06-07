Magui Frías, fichaje de postín para el Emalsa Gran Canaria

El Club Voleibol Emalsa Gran Canaria continúa estructurando su plantilla para el próximo curso 2026-27. El Olímpico incorpora a su plantilla a una jugadora de postín, Magui Frías, receptora peruana de 29 años y 1,86 metros de altura. Llega a Gran Canaria después de completar una campaña exitosa en el Fundación Cajasol Andalucía, con el que conquistó la Copa de la Reina y la Liga Iberdrola, firmando así un histórico doblete que aseguró además la participación de su equipo en la próxima edición de la Champions League. Eso sí, no pudo estar por lesión en la final liguera en la que el cuadro sevillano se impuso al Heidelberg.

En el apartado individual, Magui Frías volvió a demostrar su enorme regularidad en la élite del voleibol español. Finalizó la temporada como la segunda mejor receptora atacante de la liga regular, la séptima mejor receptora con un 66% de eficacia y anotó 322 puntos durante todo el curso , estadísticas que reflejan su solidez y equilibrio tanto en la faceta ofensiva como en la construcción del juego.

Internacional absoluta con la selección de Perú desde categorías inferiores, Frías acumula una dilatada experiencia tanto en competiciones nacionales como internacionales. A lo largo de su carrera ha defendido los colores de clubes como Sporting Cristal, Universidad San Martín, Alianza Lima, el Turkuaz Seramik de Turquía y el propio Fundación Cajasol Andalucía durante cuatro años.

Dayana regresa al Heidelberg

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En cuanto al subcampeón de la Copa de la Reina y la Liga Iberdola, el Heidelberg Volkswagen, también sigue perfilando su nueva plantilla. La entidad colegial anuncia el regreso de la opuesta colombiana Dayana Segovia, que vuelve al Pabellón Miguel Solaesa hasta 2028 para garantizar puntos y trabajo. El nombre de la jugadora cafetera está inscrito con letras de oro en la historia del club después de ser pieza esencial en la consecución del entorchado liguero de la temporada 2024-25. n