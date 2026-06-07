La Primera FEB da la bienvenida al CB Gran Canaria a sus Juegos del Hambre

Pensar que el retorno a la ACB será un juego de niños para el CB Gran Canaria es no tener ninguna conciencia de lo que le espera a los claretianos la próxima temporada en una competición que podría perfectamente compararse con los Juegos del Hambre de Suzanne Collins. El pasado lunes anunciaba Sitapha Savané su decisión de no seguir presidiendo a la entidad claretiana y el miércoles por la tarde noche era cesado Willy Villar como director deportivo, lo que unido a la no renovación de Néstor Che García como entrenador -curiosamente se dejó ver por Coruña ayer durante la Final a Cuatro-, hace que a día de hoy el conjunto amarillo no tenga ni director deportivo, ni entrenador y un presidente en funciones.

La apuesta del Cabildo de Gran Canaria por colocar a un director deportivo grancanario en el lugar del cesado Willy Villar parece que ha tocado en hueso, por las negativas de Armando Guerrero, que continuará en Alicante y que será rival de los amarillos en su lucha por el ascenso la próxima temporada y de Juan Pedro Cazorla, quien será el nuevo director deportivo del Baskonia con la inminente salida de Xevi Pujol rumbo al Barça para sustituir a Juan Carlos Navarro. Teniendo en cuenta que la opción de Himar Ojeda, director general del Alba Berlín es imposible y de que no se ve a Juanmi Morales en ese puesto en la nueva estructura del Granca, se tiene que redirigir su búsqueda hacia el exterior, donde de momento el ofrecimiento de Francesc Solana, con una dilatada experiencia en el Morabanc Andorra, es la única de la que de momento se tiene constancia, aunque en un primer momento fue descartada.

Los representantes esperan el desembarco del Granca en el mercado

El tiempo apremia y cerrar un nuevo director deportivo es clave para conformar un plantel competitivo en una categoría en la que a los amarillos no les va a bastar con el dinero. Los rivales son conscientes de que la billetera de los grancanarios está repleta y se va a ver obligado a tener que sobrepagar a sus posibles fichajes. Cada día que pasa sus rivales ya se están reforzando de cara a la próxima temporada y los mejores jugadores dejan de estar disponibles en el mercado.

Que el dinero no es suficiente lo demuestra la estadística que dice que en la última década de los 18 equipos de ACB que descendieron al infierno de la Primera FEB -no son 20 porque en la temporada de la pandemia no hubo descensos-, sólo 10 lograron retornar a la máxima categoría, el último hoy el Leyma Coruña en la prórroga; pero sólo cuatro equipos consiguieron hacerlo la temporada siguiente: Gipuzkoa Basket con Porfi Fisac (2015-16 y 2016-17), el Real Betis de Curro Segura (2017-18 y 2018-19), el Bilbao Basket de Álex Mumbrú (2017-18 y 2018-19) y el Río Breogán de Diego Epifanio Epi (2018-19 y 2020-21, porque la temporada 2019-20 por la pandemia del covic-19 no hubo ascensos).

El Estudiantes y el Fuenlabrada, ejemplos para no confiarse

Entre los equipos que más han tardado en recuperar la categoría destaca el Movistar Estudiantes, que tras librerarse del descenso en 2016, descendió en 2021. A pesar de jugar las Final a Cuatro de 2022, 2024, 2025 y 2026 no ha conseguido regresar a la ACB.

El GBC acumula ya cinco temporadas en la categoría de plata sin superar la ronda previa del playoff de acceso a la Final a Cuatro. Y el Fuenlabrada lleva ya tres campañas en la Primera FEB, a pesar de ser finalista en 2025. Además, el Palencia lleva ya dos temporadas en las que se ha quedado a las puertas de pelear por el ascenso.