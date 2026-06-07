El Tamaraceite sella su pase a la última eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda RFEF

El Tamaraceite hizo bueno su triunfo por 3-0 en el duelo de ida para sellar el pase a la final por el ascenso a Segunda Federación, tras igualar a domicilio frente al San Fernando (1-1). El conjunto sureño se volcó a por la remontada desde el inicio, pero le faltó acierto de cara a portería; a su vez, el equipo blanquiazul supo defenderse y esperó su momento para adelantarse, a la contra, en la recta final. El empate, que apenas sirvió para maquillar el resultado global (1-4), llegó ya en el minuto 90.

Ambos conjuntos dejaron claras sus intenciones desde el inicio. El Sanfer llevó la iniciativa con el balón en su poder y ejerció un juego más directo con sus líneas adelantadas, tratando de hacer un gol rápido que le diese esperanzas de remontar; por su parte, los de Iván Martín se limitaron a defender y esperar su momento para hacer daño en alguna acción aislada al contragolpe.

La primera clara llegó poco antes del primer cuarto de hora, cuando Kilian colgó un balón desde la derecha que Ribalta cabeceó al travesaño. Minutos más tarde, tras numerosas llegadas sobre el marco visitante, pero sin acierto en los metros finales, Kilian probó fortuna con un lanzamiento de falta que obligó a intervenir a Galindo.

Gol anulado por fuera de juego a Edu Salles

Cuando solo restaban cinco minutos para el intermedio, el San Fernando volvió a toparse con el larguero tras una vaselina de Felipe. Seguidamente, tras mucha insistencia, Edu Salles logró batir al meta visitante al rematar libre de marca en el área chica, pero el colegiado anuló la acción por fuera de juego y el 0-0 se mantuvo al descanso.

El peso del partido lo siguió llevando el conjunto de Juan Carlos Socorro tras el paso por vestuarios, aunque con algo menos de sensación de peligro en sus llegadas al área contraria. Sin embargo, el Tamaraceite reforzó la medular y se mantuvo bien plantado sobre el campo; y en su primera ocasión clara en el minuto 78, Farías se internó por el carril zurdo y abrió el marcador con un tiro raso al palo largo.

Expulsiones de Dani López y Carlos Delgado

El 0-1 hundió definitivamente al combinado sureño, que jugó con más corazón que cabeza durante los compases finales, en los que ambos equipos se quedaron con diez futbolistas por las expulsiones de Dani López y Carlos Delgado. Ya en el minuto 90, Edu Salles controló en el interior del área y remató con la zurda a la base del palo, haciendo el definitivo 1-1 que solo serviría para maquillar el resultado global (1-4).