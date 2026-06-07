El Villa de Agüimes Ybarra mantiene el pleno en el Campeonato Aguas de Teror de Vela Latina Canaria

El Villa de Agüimes Ybarra continúa intratable en el Campeonato Aguas de Teror de Vela Latina Canaria. La embarcación patroneada por Alejandro Rodríguez volvió a ganar este domingo en la jornada recuperada correspondiente a la tercera fecha del campeonato y mantiene el pleno de victorias tras cuatro regatas disputadas.

La prueba se celebró en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria con unas condiciones exigentes, marcadas por 19 nudos de viento de dirección 350º y mar con ola larga. Pese a la dureza del campo de regatas, la jornada pudo desarrollarse con normalidad después de que el Comité de Regatas informara previamente a los equipos de las condiciones previstas.

El líder no falla ante el Minerva

El Villa de Agüimes Ybarra confirmó su excelente estado de forma al imponerse al Minerva Idamar Atlantic en una pega muy disputada. El bote de Alejandro Rodríguez completó el recorrido en 1:04:39, mientras que ‘La Escoba’ cruzó la meta en 1:05:27.

La diferencia final fue de solo 48 segundos, en una regata que el Minerva mantuvo abierta durante buena parte del recorrido. Con este resultado, el Villa de Agüimes Ybarra alcanza los 12 puntos y se consolida como líder en solitario de la clasificación general.

Remontada del Spar Guerra del Río

La pega más emocionante del día la protagonizaron el Portuarios Puertos de Las Palmas y el Spar Guerra del Río. El bote portuario dominó la primera mitad de la regata y parecía encaminarse hacia una nueva victoria, pero la embarcación patroneada por Alfred Morales reaccionó en el tramo decisivo.

El Guerra del Río leyó mejor el campo de regatas en la segunda parte del recorrido y terminó completando una gran remontada. Marcó un tiempo de 1:06:03, frente al 1:06:54 del Portuarios, con una diferencia de 51 segundos.

El Porteño aprovecha la trabucada del Roque Nublo

Otro de los momentos determinantes de la jornada llegó en la pega entre el Disa Roque Nublo ULPGC y el Porteño Siscocan Cervezas Pío Pío. El Roque Nublo marchaba por delante y tenía la victoria encarrilada, pero una inesperada trabucada le obligó a retirarse.

El Porteño aprovechó la incidencia para completar el recorrido en 1:09:19 y sumar tres puntos de oro para la clasificación general.

Triunfos del Villa de Teror y el Hospital La Paloma

En la primera pega de la jornada, el Villa de Teror Munchitos superó al Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes. La embarcación patroneada por Gustavo del Castillo finalizó con un tiempo de 1:04:21, mientras que el bote de Abián Corujo registró 1:07:27. La diferencia fue de 3 minutos y 6 segundos.

También confirmó su potencial el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, que se impuso al Viajes Insular Arenales Canaluz. El bote patroneado por Oliver Bravo de Laguna completó el recorrido en 1:01:58, superando al de Javier Barreto, que marcó 1:03:57. La diferencia final fue de 1 minuto y 59 segundos.

Clasificación general del Campeonato Aguas de Teror

Tras la disputa de la jornada recuperada, el Villa de Agüimes Ybarra lidera el Campeonato Aguas de Teror con 12 puntos y es el único bote que conserva el pleno de victorias.

El Portuarios Puertos de Las Palmas ocupa la segunda posición con 10 puntos, pese a encajar su primera derrota deportiva de la temporada. Con 8 puntos figuran empatados el Porteño Siscocan Cervezas Pío Pío, el Disa Roque Nublo ULPGC y el Spar Guerra del Río.

Por detrás se sitúan el Viajes Insular Arenales Canaluz y el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, ambos con 7 puntos. El Villa de Teror Munchitos suma 6 puntos, mientras que el Minerva Idamar Atlantic y el Chacalote Comercial Sanrob cuentan con 5. Cierra la clasificación el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes, con 4 puntos.

La competición continuará el próximo sábado, a las 17:00 horas, con la celebración de la sexta jornada del Campeonato Aguas de Teror, una nueva cita en la que los principales aspirantes al título volverán a medir sus fuerzas en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria.