El Consejo Superior de Deportes muestra al empresariado canario las fórmulas para invertir en el sector con ventajas fiscales

La Fundación Deporte Joven, entidad dependiente del Consejo Superior de Deportes, acercó en el día de hoy a las empresas canarias las principales herramientas de fiscalidad deportiva destinadas a favorecer la colaboración entre el sector empresarial y el deporte, en una jornada celebrada en la Confederación Canaria de Empresarios con la colaboración de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y del Clúster de la Industria del Deporte de Canarias (CIDECA).

El encuentro reunió a representantes institucionales, empresariales y deportivos para conocer las oportunidades que ofrecen iniciativas como España Compite y los Acontecimientos de Excepcional Interés Público (AEIP), dos instrumentos que permiten canalizar la inversión privada hacia proyectos deportivos mediante fórmulas de colaboración público-privada que combinan incentivos fiscales con oportunidades de visibilidad, posicionamiento y retorno reputacional para las empresas participantes.

Hasta un 90% de retorno fiscal

Durante la sesión, la directora de Proyectos de la Fundación Deporte Joven, Marta Montaner, explicó las características y ventajas de los Acontecimientos de Excepcional Interés Público (AEIP), mientras que el coordinador de Colaboración Empresarial de la entidad, Raúl Entrerríos, detalló el funcionamiento del programa España Compite y las oportunidades que ofrece para fomentar la participación del tejido empresarial en el desarrollo del deporte. Ambos desgranaron “las grandes posibilidades” que ofrecen estas líneas a las empresas que realicen donaciones y cifraron en “hasta un 90% el retorno fiscal que puede llegar a alcanzarse”.

Poli Suárez, consejero autonómico del ramo, destacó la relevancia de que el ámbito privado alcance “aquellos lugares donde no llega la Administración”, recordando que “se debe seguir creando un entorno favorable para la inversión” y que su departamento sigue elaborando “la futura Ley del Mecenazgo Deportivo”. El presidente de la CCE, Pedro Ortega, subrayó la importancia de “trabajar entre todos para fomentar la industria del deporte”, al tiempo que valoró los instrumentos presentados en la reunión como una medida más para fortalecer la actividad física y por tanto la salud”. Por su parte, el presidente de (CIDECA), José Hernández, quiso acordarse de “esas federaciones y clubes de deportes minoritarios que en la mayoría de las ocasiones dependen de la voluntad de muchas personas para salir adelante”, por lo que otorgó suma relevancia a todo tipo de incentivos fiscales para que el tejido privado se involucre, tanto los nacionales que presentamos aquí como los que se encuentran dentro de las competencias de nuestra comunidad autónoma”.

Herramientas de sostenibilidad para el deporte

Ya en horas de la tarde, además de esa información fiscal, el ecosistema deportivo canario pudo conocer las herramientas de sostenibilidad impulsadas por el Comité Olímpico Español y dirigida a federaciones, clubes y organizadores de eventos deportivos, dentro del programa formativo del COE con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, en un acto que contó igualmente con Julieta Schallenberg, viceconsejera de Transición Ecológica y Energía, además de con Ángel Sabroso, viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, ambos del Gobierno de Canarias.

Manuel Parga, director de Marketing, Sostenibilidad y Recursos Humanos del Comité Olímpico Español, y su compañero Víctor Martín presentaron la primera calculadora específica para medir la huella de carbono de eventos y organizaciones deportivas, una herramienta gratuita y validada por Bureau Veritas que permite cuantificar emisiones y diseñar estrategias de reducción. Asimismo, explicó el funcionamiento de los sellos de Entidad Deportiva Sostenible y Evento Deportivo Sostenible, creados para reconocer y certificar el compromiso de las organizaciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la plataforma MOES (Movimiento en Sostenible), una iniciativa que promueve la participación de la comunidad deportiva en acciones vinculadas al deporte, la sostenibilidad y el impacto social mediante retos, actividades y recompensas.

Con estas iniciativas, el Comité Olímpico Español, la Fundación Deporte Joven, el Gobierno de Canarias y CIDECA refuerzan su apuesta por un modelo deportivo más innovador, competitivo y sostenible, capaz de generar valor económico y social para el conjunto del Archipiélago.