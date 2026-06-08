Gesta histórica del Club Akari-Las Nieves: clasifica a sus equipos masculino y femenino para la 'Final a Cuatro' de Primera División de judo

El Club Akari-Las Nieves ha escrito en Villaviciosa de Odón (Madrid) una de las páginas más importantes del judo canario al conseguir que sus equipos masculino y femenino se clasifiquen para la Final a Cuatro de la Liga Nacional de Clubs de Primera División, un logro sin precedentes para la entidad grancanaria.

Tras dos jornadas de altísimo nivel, ambos conjuntos lograron situarse entre los cuatro mejores equipos de España, consolidando el crecimiento deportivo del club y confirmando su posición entre los principales referentes del judo nacional.

Triunfo de los chicos ante el vigente campeón, Valencia

El equipo masculino protagonizó una actuación sobresaliente desde la primera jornada, donde se alzó con el primer puesto de su grupo tras imponerse con autoridad al Costa Teguise, Sakura y Valencia, todos ellos por 4-1. Especialmente destacada fue la victoria frente al conjunto valenciano, vigente campeón de la competición, considerada una de las grandes sorpresas de la jornada.

En la segunda jornada, el Akari-Las Nieves volvió a demostrar su competitividad. A pesar de caer por un ajustado 3-2 frente al Ronin, logró imponerse al Fontenebro por 3-2 y al Valdemoro por 4-1, asegurando así su presencia en la Final a Cuatro. Un resultado extraordinario para un equipo recién ascendido a la máxima categoría nacional.

Por otra parte, el Club Costa Teguise Lanzarote logró la permanencia en la Primera División masculina.

Las chicas sellan su billete tras vencer al AJM y al Valdemoro

Por su parte, el conjunto femenino también firmó una competición brillante. En la primera jornada alcanzó el liderato de su grupo tras vencer al Judokan Valencia por 5-0 y al Fontenebro por 3-2. Aunque cedió por 3-2 ante Sotillo, el triple empate favoreció a las judocas grancanarias, que finalizaron en la primera posición.

La segunda jornada confirmó el excelente momento del equipo. Las deportistas del Akari-Las Nieves superaron al AJM por 3-2 y al Valdemoro por 4-1, mientras que únicamente cedieron ante el Stabia por 4-1. Estos resultados les permitieron asegurar también su clasificación para la Final a Cuatro de la Liga Nacional de Clubs.

La presencia simultánea de los equipos masculino y femenino del Akari-Las Nieves entre los cuatro mejores clubes de España supone un hito para el judo canario y refleja el gran trabajo realizado por deportistas, técnicos y directivos durante los últimos años.