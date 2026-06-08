El MMT Fest Balonmano Gáldar ata una de sus piezas de futuro: Gonzalo Asensio seguirá una temporada más

El MMT Fest Balonmano Gáldar continúa dando forma a su proyecto para la temporada 2026-2027 y ha confirmado la renovación de Gonzalo Asensio, una de las jóvenes promesas que más ha crecido desde su llegada al club. El primera línea argentino seguirá defendiendo la camiseta galdense y afrontará su tercera temporada consecutiva bajo las órdenes de Aday Sánchez.

A sus 23 años, Asensio se ha convertido en una de las apuestas de futuro de la entidad. Su evolución durante las dos últimas campañas le ha permitido ganar peso dentro de la rotación y consolidarse como un jugador cada vez más importante en el esquema del equipo.

Una progresión constante

Desde su aterrizaje en Gáldar, el jugador sudamericano ha destacado por su capacidad ofensiva, su visión de juego y su versatilidad en la primera línea. Estas cualidades, unidas a su margen de crecimiento, han llevado al club a apostar por su continuidad dentro de un proyecto que busca seguir creciendo temporada tras temporada.

La entidad valora especialmente la progresión mostrada por el argentino, que ha ido asumiendo mayores responsabilidades sobre la pista y ha demostrado una notable capacidad de adaptación tanto al estilo de juego como al entorno del club.

Apuesta de presente y futuro

La renovación de Asensio supone un nuevo paso dentro de la planificación deportiva del MMT Fest Balonmano Gáldar. El club mantiene así en su plantilla a un jugador joven y con proyección, llamado a desempeñar un papel relevante en los objetivos que se marque el equipo durante el próximo curso.

Además de su rendimiento deportivo, la dirección deportiva destaca el compromiso mostrado por el jugador desde su llegada a Gran Canaria, un aspecto que ha resultado clave para prolongar una relación que seguirá creciendo durante la temporada 2026-2027.

El Gáldar sigue construyendo su plantilla

Con la continuidad del primera línea argentino, el conjunto galdense continúa avanzando en la confección de una plantilla que combinará juventud, talento y experiencia con el objetivo de mantener su competitividad.

La renovación de Gonzalo Asensio se suma así a la hoja de ruta marcada por el club para afrontar un nuevo curso en el que espera seguir consolidando su crecimiento dentro del balonmano nacional.