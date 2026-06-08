Una pelea tras el Tahíche-Jandía obliga a intervenir a la Policía Local de Teguise en plena celebración del ascenso lanzaroteño

Lo que debía convertirse en una de las jornadas más felices de la historia reciente del CD Tahíche terminó con una imagen muy distinta. El equipo lanzaroteño certificó este domingo su ascenso a Regional Preferente tras derrotar por 3-2 a la UD Jandía, pero la celebración quedó marcada por una multitudinaria tangana que obligó a intervenir a la Policía Local de Teguise.

El partido reunía todos los ingredientes de una final. Con una plaza de ascenso en juego, Tahíche y Jandía protagonizaron un encuentro intenso, igualado y cargado de emoción hasta el último minuto.

La victoria permitió al conjunto lanzaroteño culminar una temporada sobresaliente y regresar a una categoría superior. Sin embargo, la tensión acumulada durante el encuentro acabó estallando cuando el árbitro señaló el final del partido.

Lo que comenzó como una discusión entre varios futbolistas derivó rápidamente en una pelea colectiva sobre el terreno de juego, empañando una jornada que debía estar marcada exclusivamente por la celebración del ascenso.

Las imágenes que empañan una jornada histórica

Según las imágenes difundidas por Radiotelevisión Sur Fuerteventura, la situación se descontroló apenas unos segundos después del pitido final. En los vídeos se observa cómo varios jugadores de ambos equipos se enfrentan sobre el césped mientras aumenta la tensión entre los presentes.

La situación se agravó cuando varios aficionados accedieron al terreno de juego, generando momentos de gran confusión y dificultando cualquier intento de calmar los ánimos.

Entre las escenas captadas por Radiotelevisión Sur Fuerteventura se aprecia también la agresión de un futbolista del CD Tahíche a un jugador rival cuando el encuentro ya había concluido, un episodio que contribuyó a elevar todavía más la tensión durante los incidentes.

Las imágenes han comenzado a circular ampliamente entre aficionados al fútbol canario y podrían ser analizadas por los órganos disciplinarios competentes para determinar posibles sanciones.

La Policía Local de Teguise tuvo que intervenir para recuperar el control

Ante la magnitud de la reyerta, efectivos de la Policía Local de Teguise presentes en las instalaciones deportivas tuvieron que intervenir para separar a los implicados y restablecer la normalidad.

La rápida actuación policial permitió contener la situación y evitar que los altercados fueran a más en una jornada que congregó a numerosos seguidores de ambos equipos.

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Por el momento no ha trascendido si se han producido denuncias relacionadas con los incidentes ni las posibles consecuencias deportivas que podrían derivarse una vez se revisen las actas arbitrales y el material audiovisual disponible.