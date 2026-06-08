Samuel Carmona, púgil grancanario: "Esta pelea me acerca a la disputa del título mundial"

¿En qué momento se encuentra en su carrera profesional?

Cumplí 30 años el 28 de mayo y siento que estoy en el mejor momento de mi carrera. A nivel familiar, mental, físicamente, tengo buenos preparadores, estoy contento y me siento feliz.

Vuelve a contar con un histórico como es Feluco en su esquina, ¿qué es lo que le aporta él a usted?

Siempre ha estado conmigo, en las buenas y en las malas. Está todo el día peleando conmigo pero le quiero mucho, me gusta que él esté conmigo siempre, porque se lo merece y me inspira tranquilidad. Lo quiero como si fuese un familiar mío y le tengo en mi corazón.

En esta fase de su preparación de cara a su próximo combate en Argentina se encuentra en Gáldar, ¿qué tal se encuentra en su regreso a casa?

Estoy muy agradecido de poder prepararme en el gimnasio de Dani Martín. En una semana viajamos a Toulouse (Francia) para proseguir mi preparación con mi equipo de Versus Manager. Allí se encuentra también, mi manager, Karim Bouzidi

Tras sus dos intentos de asalto al cinturón mundial ante Julio César Rey Martínez y Hasanboy Dusmatov, ¿sigue su hoja de ruta para tener su tercera oportunidad para conseguirlo?, ¿qué tendría que pasar en esta ocasión para que el título no se le escape?

Tengo claro que quiero ir a por el mundial y a día de hoy lo estoy demostrando. Soy uno de los mejores prospectos que tiene Canarias y España. No creo que tenga que cambiar nada en especial, estoy preparado, en mi mejor momento en cuanto al cuerpo y a la mente.

Estuvo recientemente en Italia preparándose para su siguiente pelea, ¿cómo fue esa experiencia?

Estuve con un amigo mío que pelea el 21 de junio y estuve ayudándole, los dos hicimos de esparrin el uno al otro y la verdad es que la experiencia estuvo muy bien.

¿Se pueden conseguir buenos espárrins en Canarias?

La verdad es que yo en Canarias no tengo espárrins. Me preparo fuera y cuando estoy aquí entreno con Feluco, pero mis preparaciones siempre suelen ser en Francia.

¿Es la del próximo 15 de agosto su primera pelea en Argentina?¿Qué espera de la afición argentina? ¿Tendrá su apoyo?

Tengo la experiencia de haber peleado en Estados Unidos. Confío mucho en mí mismo y estoy seguro de que vamos a resultar victoriosos allí.

¿Cómo surgió la posibilidad de pelear en Argentina?

Mi promotora Agon Sports & Events son los que se han encargado de toda la gestión de cada uno de mis combates.

El hecho de que no conozca todavía la identidad del púgil al que se va a enfrentar, ¿le dificulta su preparación de la pelea?

No me afecta en mi preparación porque me centro en lo que debo de hacer durante la pelea.

¿En qué ha evolucionado desde sus inicios en el boxeo hasta la actualidad?

He ganado en experiencia, en mi saber estar en el ring, haber podido codearme durante estos años con gente muy buena del mundo del boxeo. Vengo desde abajo y para mí es un honor poder estar ahora arriba.

¿De todos los boxeadores a los que se ha enfrentado en su carrera profesional a quién considera como el más duro de todos?

Joel Córdoba, un boxeador mexicano que recuerdo que tiraba sin parar. Me complicó bastante la pelea, aunque al final la sacamos adelante.

En su hoja de ruta hacia el título mundial, ¿qué le falta para que pueda volver a ser una realidad?

Necesito ganar estos combates que me están saliendo ahora para que se me abra la oportunidad. Me encuentro entre los cinco primeros del mundo y esta pelea, si Dios quiere, me pondrá para allá arriba. Si alcanzo el número uno de los aspirantes a nivel mundial, obligatoriamente me tendrían que brindar esa oportunidad.

Se le ve más internacional que nunca después de pelear en Estados Unidos o Rusia y preparándose en Italia y Francia, ¿qué le aporta tener esa oportunidad de poder pelear y prepararse fuera de España?

Es una experiencia inolvidable. Aunque mi última pelea la hice en Palma de Mallorca . AGON organizó un gran espectáculo y la verdad es que terminé muy contento. Tuve mucho apoyo del público.

¿Qué sensaciones le dejó esa última pelea ante el venezolano Rodrigo Ramírez ante el que revalidó su título de campeón intercontinental de la WBA?

Que este es mi momento y que estoy preparado para lo que venga y lo voy a demostrar.

Usted siempre ha sido un referente para los más jóvenes, ¿sigue colaborando con la magistrada Reyes Martel en el proyecto de integración social #UP2U Project?

Sigo colaborando con el proyecto #Up2U. Le estoy muy agradecido porque es una persona que siempre se ha portado muy bien conmigo. Lucho por llegar lo más alto del boxeo y me gustaría que los chicos y chicas, canarios, sigan mis pasos y que me superen.