El Castro Morales B y el Ajódar golpean primero en la Copa Fundación La Caja de Canarias de tercera categoría

La Copa Fundación La Caja de Canarias de Lucha canaria va llegando a su final y las semifinales completaron su ida. El Castro Morales B dejó clara su superioridad y salvo sorpresa en mayúsculas luchará por levantar el título después de su victoria por 1-12 en el Pedro Cano Clavijo. Los de San Mateo deberán apelar a la heroica en Lomo Cementerio si quieren estar en semifinales.

En la Montaña de Gáldar el Ajódar se tomó la revancha de la última jornada de la Copa Fundación La Caja de Canarias y consiguió una buena renta para la vuelta de semifinales tras ganar 12-9 al Unión Sardina. Los visitantes deberán darle la vuelta al marcador en el Municipal de Vecindario.

Arranca la fase previa de la Lucha corrida en la máxima categoría

Comenzó el Torneo Dielca de Lucha corrida en la máxima categoría de la Lucha canaria de Gran Canaria con dos luchadas dentro de la fase previa. Con el Unión Agüimes y el Roque Nublo esperando en semifinales, El Guanarteme y Los Guanches dan el primer paso para acompañarlos

Se estrenó la edición 34 de Lucha corrida en La Gallera y en el Tomás el Bombero con una victoria local y otra visitante. En Tamaraceite el Guanarteme consiguió vencer en su estreno 18-15 ante el Maninidra, mientras que en el segundo de los terreros la victoria cayó de lado foráneo. Los Guanches venció 16-18 ante el Santa Rita y los de Arucas defenderán su renta este próximo fin de semana en el Francisco Hernández.

El Ramón Jiménez suma su primera victoria en la Liga ABT Canarias Sénior

Lo hizo ante un Almogarén que continúa penúltimo en la tabla clasificatoria luego de caer 20-13 y hacer que el Ramón Jiménez sume por primera vez en la temporada tres puntos después de trece jornadas. En juvenil, venció el Almogarén 14-17 y se mantiene en la tercera plaza.

También hubo sorpresa en La Gallera con la victoria del Guanarteme ante el Maninidra por 12-22 y hace que el Santa Rita pueda abrir más brecha con la segunda plaza que ostenta el conjunto de Ingenio. Las capitalinas se mantienen como sextas clasificadas a un punto del quinto y a tres del cuarto. En juvenil, también venció el Guanarteme por 13-23 y suma 39 puntos en la segunda posición.