Yeremy Pino sobre Gavi: «¿Qué aporta? Muchas patadas»

La selección española afronta en México el último tramo de preparación antes de medirse a Perú en un amistoso que servirá para afinar automatismos y consolidar sensaciones. En ese contexto, el atacante grancanario Yeremy Pino compareció ante los medios para valorar el momento del equipo y responder a las cuestiones que han marcado la actualidad de la concentración. El jugador del Crystal Palace se mostró relajado, cercano y con un discurso que reforzó la cohesión interna del grupo, especialmente después del revuelo generado por el pisotón de Gavi a Rodri en el entrenamiento del día anterior, una acción que encendió las alarmas pero que finalmente quedó en un susto.

Preguntado por lo que aporta Gavi a la selección, Pino arrancó con humor: «Muchas patadas», dijo entre risas, en referencia al incidente con Rodri. Pero enseguida viró hacia un tono más serio para subrayar la importancia del centrocampista en el equipo.

«La garra, el compañerismo y la alegría que transmite. Es un jugador que contagia energía a todos los compañeros y aporta mucho al grupo. Dentro del campo siempre lo da todo, se deja la piel en cada acción. Gavi es alma», afirmó con contundencia. Sus palabras no solo sirvieron para cerrar cualquier polémica, sino también para reforzar la imagen de un vestuario unido y consciente del valor emocional que jugadores como el centrocampista culé aportan al colectivo.

Pino amplió su reflexión sobre el ambiente interno, destacando que la fuerza del equipo reside en su identidad compartida: «La garra, el compañerismo y la alegría. Tenemos jugadores que aportan muchísimo al grupo y eso le da vida al vestuario. Dentro del campo, somos un equipo en el que todos se dejan la piel».

El extremo grancanario insistió en que esa mezcla de intensidad y buen ambiente es uno de los pilares del rendimiento del equipo, tanto en los entrenamientos como en los partidos.

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Cuestionado sobre si la selección se siente favorita, Pino no rehuyó la responsabilidad: «Esa etiqueta es normal. Hemos hecho méritos para tenerla y la llevamos con orgullo. No sentimos presión negativa; al contrario, nos ayuda a competir mejor. Creo que tenemos argumentos para estar ahí». El jugador defendió que el equipo ha demostrado nivel y regularidad suficientes.