FÚTBOL
Pedri protagoniza la campaña Plátano de Canarias con la llegada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá
El centrocampista internacional canario se implica junto a los periodistas deportivos Iñaki Cano, Antoni Daimiel y Jennifer Méndez, en la promoción del plátano canario como fruta del deporte español durante la celebración del torneo mundialista en el que el jugador del Barcelona está llamado a ser una de las grandes figuras a seguir liderando a la Roja
Coincidiendo con la inminente celebración del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá y el esperado papel de España, Plátano de Canarias renueva su mensaje en torno a su consideración como fruta del deporte español de la mano de su embajador Pedri.
Inspirada en su plataforma de comunicación "Eres como un Plátano de Canarias", la marca de fruta estará presente durante todo el mes de junio, en los hogares de todo el país, a través de una nueva campaña que cuenta con el compromiso personal y decidido del jugador canario.
Pedri ha querido dar un paso más en su implicación con la fruta representativa de Canarias y Marca España, y que le ha acompañado desde su primera convocatoria en la selección masculina absoluta.
Un alimento 100% saludable
Tras un recorrido profesional en el que Plátano de Canarias ha estado presente desde el principio, Pedri, que aparece con la reconocida etiqueta de la marca en el rostro, se vincula a sus valores para animar a la población, y principalmente a los jóvenes, a quitarse complejos y acercarse a un alimento 100% saludable y único por su calidad. Además, aprovecha para lanzar un mensaje de ánimo ante el nuevo reto mundialista que España tiene por delante.
Un mensaje de ánimo y apuesta por valores y salud que han querido compartir también referentes del periodismo deportivo como Iñaki Cano, Antoni Daimiel y Jennifer Méndez, que aparecen junto a Pedri en la pieza principal de campaña.
La icónica etiqueta del Plátano de Canarias, hilo conductor de toda la campaña, vuelve a protagonizar el relato como símbolo de identidad y calidad.
La campaña contará con una destacada presencia en medios y soportes publicitarios de alto impacto, reforzando la visibilidad de su mensaje en un momento especialmente relevante para el deporte español. Una amplia difusión en televisión, digital y soportes de exterior permitirá amplificar el alcance de la iniciativa y consolidar la asociación de Plátano de Canarias con valores como la autenticidad, el esfuerzo, la salud y el orgullo de origen, a millones de personas en todo el país.
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