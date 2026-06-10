Saulo Hernández se proclama campeón de España de MMA

Saulo Hernández se ha proclamado campeón de España de MMA tras firmar una destacada actuación en el campeonato nacional celebrado en Madrid. El luchador lanzaroteño logró el título después de imponerse en sus dos enfrentamientos por sumisión durante el primer asalto, sin dar opciones a sus rivales.

El deportista completó un torneo impecable, mostrando una gran superioridad técnica y una preparación física que le permitió resolver ambos combates con autoridad. El triunfo supone uno de los mayores éxitos de su trayectoria deportiva y le sitúa entre los nombres más destacados de las artes marciales mixtas a nivel nacional.

Dos victorias contundentes para conquistar el título

El campeonato reunió a algunos de los mejores competidores del país, pero Hernández consiguió superar cada ronda con solvencia. Sus dos triunfos llegaron antes del límite reglamentario gracias a sendas sumisiones ejecutadas durante el primer asalto.

El resultado refleja el trabajo realizado durante años de entrenamiento y competición, así como la evolución que ha experimentado el luchador lanzaroteño dentro de una disciplina cada vez más exigente y competitiva.

Un orgullo para el deporte canario

La conquista del Campeonato de España supone además un importante reconocimiento para el deporte de Lanzarote y para las artes marciales mixtas en Canarias. El éxito de Hernández se suma a los buenos resultados que vienen cosechando los deportistas isleños en distintas competiciones nacionales.

Imagen del recinto donde Saulo Hernández se proclamó campeón de España de MMA / LP / DLP

Desde su entorno destacan que este logro es fruto de la constancia, el sacrificio y el compromiso diario con el entrenamiento, además del apoyo recibido por entrenadores, compañeros, familiares y patrocinadores. El nuevo campeón de España continúa así una trayectoria ascendente que le permite seguir creciendo dentro de las MMA y afrontar nuevos retos deportivos con el respaldo de un título nacional que ya forma parte de su palmarés.