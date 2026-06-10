The North Face Transgrancanaria 2027 abre inscripciones el 1 de julio

La prueba de trail running más internacional de Gran Canaria activará el próximo 1 de julio el proceso de inscripción para su 28ª edición. Los participantes dispondrán de un periodo promocional de 48 horas con precios reducidos en todas las modalidades.

La cuenta atrás para la Transgrancanaria 2027 ya ha comenzado. La organización de la prueba abrirá el próximo 1 de julio, a partir de las 12.00 horas, las inscripciones para una edición que se celebrará entre el 22 y el 28 de febrero del próximo año y que volverá a reunir a miles de corredores de todo el mundo en los senderos de la isla.

Como ya ocurrió en anteriores convocatorias, la apertura estará acompañada de una promoción especial de 48 horas con tarifas reducidas en todas las distancias. Este primer plazo permanecerá activo hasta el 3 de julio al mediodía, antes de dar paso a un segundo tramo de precios que se extenderá hasta mediados de septiembre.

Descuentos para los corredores de Canarias

Los residentes en Canarias volverán a contar con condiciones especiales para participar en la carrera. Durante el periodo promocional, las inscripciones para las diferentes modalidades oscilarán entre los 25 euros de la Short y los 150 euros de la Classic, la distancia reina del evento.

The North Face Transgrancanaria / Miguel Travieso

La organización mantiene además su apuesta por fomentar la participación de nuevos corredores y de los más jóvenes, con modalidades adaptadas a distintas edades y niveles de experiencia. Las pruebas Family, Kids, Promo y Short seguirán formando parte del programa deportivo de la carrera.

La Transgrancanaria llegará a su edición número 28 después de firmar un 2026 de récord. La prueba reunió a más de 6.000 deportistas procedentes de 75 países y alcanzó una participación internacional cercana a la mitad del total de inscritos. La carrera también registró cifras históricas en seguimiento mediático, con más de un centenar de periodistas acreditados y una importante difusión internacional que consolidó a Gran Canaria como uno de los grandes referentes mundiales del trail running.

Una nueva prueba para ampliar el programa

La organización ha avanzado además que la edición de 2027 incorporará una nueva modalidad que será presentada en las próximas semanas. Esta novedad ampliará una oferta deportiva que actualmente incluye ocho carreras, desde el Kilómetro Vertical hasta la exigente Classic.

Ikram durante una de las etapas de la prueba / Miguel Travieso

En el apartado competitivo, la prueba reina continuará formando parte del circuito internacional World Trail Majors, mientras que la Marathon mantendrá su vinculación con las Short Series by World Trail Majors, dos de las competiciones más prestigiosas del calendario internacional de montaña.

La semana grande de la Transgrancanaria arrancará el 22 de febrero y volverá a situar a la isla en el foco del deporte de montaña. Miles de corredores, acompañantes y aficionados llegarán a Gran Canaria para participar en una cita que, casi tres décadas después de su nacimiento, se ha consolidado como uno de los eventos deportivos con mayor proyección internacional del archipiélago.