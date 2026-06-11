José Juan Arencibia toma posesión como presidente de la FIFLP para el mandato 2026-30

La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) ha abierto oficialmente una nueva etapa institucional. En un acto solemne celebrado en la mañana de hoy en la sede federativa, José Juan Arencibia Alemán ha tomado posesión de su cargo como presidente del ente federativo para el periodo 2026-30. Este nuevo mandato se inicia tras haberse completado con absoluta normalidad, rigor y transparencia el proceso electoral, en el cual Arencibia obtuvo el aval y el respaldo unánime de todos los estamentos que conforman la Asamblea General.

El acto comenzó con la apertura oficial por parte del Secretario General de la FIFLP, Daniel Alejandro Pita Domínguez. Acto seguido, el Secretario de la Junta Electoral, Juan Francisco Jiménez Moreno, procedió a la lectura del acuerdo de proclamación definitiva que ratificaba el resultado de los comicios. A continuación, Arencibia materializó de forma oficial el juramento y promesa de su cargo, dando paso a un discurso presidencial de profunda carga emocional y gratitud. El broche de oro protocolario fue la rúbrica de su firma en el Libro de Oro de la Federación; un instante de especial emotividad al realizarlo acompañado por sus nietos y rodeado de todos los invitados, entre los que destacaba la presencia de relevantes figuras del panorama futbolístico nacional como los presidentes de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, José Ramón Cuetos Lobo, y de la Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba.

Un legado consolidado con la mirada fija en el Mundial 2030

Este nuevo ciclo presidencial da continuidad a un proyecto sólido iniciado en el año 2022, el cual ha estado caracterizado por una profunda transformación estructural del fútbol en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Durante su primera etapa, avalada recientemente por importantes condecoraciones individuales como el Roque Nublo Deportivo del Cabildo de Gran Canaria y la Medalla de Oro al Mérito Deportivo del Gobierno de Canarias, Arencibia ha situado a la FIFLP a la vanguardia de las territoriales españolas.

Entre los logros más celebrados por la familia del fútbol canario destaca la modernización logística con la nueva sede institucional en Triana, la puesta en marcha de la Fundación Canaria de la FIFLP como motor de acción social, la implementación del novedoso portal del federado, el ansiado Protocolo de Viajes para el alivio económico de los clubes, el crecimiento exponencial de las fichas y el impulso definitivo al fútbol femenino —que tuvo su momento cumbre con la histórica celebración de la final de la Copa de la Reina en la isla—. A ello se suma una medida pionera y muy valorada: la gratuidad de los arbitrajes en todas las categorías de la base. Esta trayectoria de excelencia tendrá su horizonte definitivo en el año 2030, una fecha marcada en rojo por la llegada del Mundial de Fútbol a Gran Canaria, un hito histórico sin precedentes en cuya conquista el presidente ha participado de manera activa y en primera línea.

Agradecimientos y un reconocimiento histórico en la casa

Durante su alocución, José Juan Arencibia reiteró su compromiso de servicio: "Recibo este respaldo con una enorme gratitud, pero también con la responsabilidad que supone liderar una organización centenaria que representa a miles de personas". El presidente tuvo palabras de profundo afecto hacia su familia por el apoyo incondicional y los sacrificios personales asumidos, así como hacia los miembros de la Junta de Gobierno, directores de departamento y empleados de la Federación y la Fundación.

Dentro del capítulo de agradecimientos, el mandatario quiso dedicar un homenaje muy especial y fuera de protocolo a la figura de su Secretario General, Daniel Pita, destacando que precisamente en el día de hoy conmemora de forma exacta 34 años de intachable servicio, entrega y dedicación profesional a la orden de la FIFLP, convirtiéndose en una pieza indispensable en el engranaje de la entidad desde la llegada del propio Arencibia en 2022.

La ruta hacia el Parlamento de Canarias: Una semana histórica

Hacia el final de su intervención, el presidente avanzó los detalles de una agenda institucional de máxima trascendencia con motivo del otorgamiento del título de "Real" concedido a la federación por la Casa de Su Majestad el Rey, sirviendo como broche de oro a las celebraciones del Centenario.

La comitiva oficial iniciará su recorrido el próximo lunes 15 de junio, fecha en la que el Parlamento de Canarias recibirá formalmente a la institución en el salón de plenos de la cámara autonómica. Las recepciones institucionales de honor continuarán de manera consecutiva el día 16 de junio en el Cabildo de Gran Canaria y el día 17 en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, administraciones a las que el presidente agradeció enormemente su sensibilidad y arraigado cariño hacia el deporte rey de la provincia.

Con la tradicional fotografía oficial de familia tomada junto a los miembros de la Junta de Gobierno, invitados y familiares, concluyó un acto que da el pistoletazo de salida a cuatro años donde el diálogo, la plena concordia con los estamentos del fútbol, la cercanía y la inclusión seguirán siendo los pilares innegociables de la gestión federativa.