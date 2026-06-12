El Campeonato Aguas de Teror afronta un intenso fin de semana con doble jornada en la bahía capitalina

La Vela Latina Canaria volverá a tener un fin de semana de máxima actividad con la celebración de dos jornadas del Campeonato Aguas de Teror. La competición más importante del calendario botero afronta una doble cita que puede comenzar a marcar diferencias importantes en la clasificación general cuando la temporada entra en una fase decisiva.

La primera regata tendrá lugar este sábado 13 de junio a partir de las 17:00 horas con la disputa de la sexta jornada, mientras que el domingo 14 de junio, desde las 12:00 horas, se recuperará la quinta jornada que tuvo que ser aplazada el pasado fin de semana debido a las adversas condiciones meteorológicas.

El Villa de Agüimes defiende su pleno de victorias

La clasificación sigue encabezada por el Villa de Agüimes Ybarra, que suma 12 puntos tras ganar las cuatro regatas disputadas hasta la fecha y mantener intacta su condición de invicto. Tras él se sitúa el Portuarios Puertos de Las Palmas con 10 puntos, mientras que Porteño Siscocan Cervezas Pío Pío, Disa Roque Nublo ULPGC y Spar Guerra del Río comparten la tercera plaza con 8 puntos.

Más atrás aparecen el Viajes Insular Unión Arenales Canaluz y el Hospital La Paloma Pueblo Guanche con 7 puntos, seguidos por el Villa de Teror Munchitos con 6. Cierran la clasificación el Minerva Idamar Atlantic y el Chacalote Comercial Sanrob con 5 puntos, mientras que el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes suma 4.

La sexta jornada abre el fin de semana con una pega por el liderato

La jornada del sábado presenta como gran atractivo la pega entre el líder Villa de Agüimes Ybarra y el segundo clasificado, Portuarios Puertos de Las Palmas. Se trata de un enfrentamiento directo entre dos de los grandes protagonistas del Campeonato Aguas de Teror y que podría consolidar el liderato del bote lagartero o reabrir la lucha por la primera posición.

También destaca la pega entre Spar Guerra del Río y Hospital La Paloma Pueblo Guanche, dos botes que buscan acercarse a los puestos de privilegio y mantenerse en la pelea por el Campeonato.

El Disa Roque Nublo ULPGC tendrá una buena oportunidad para seguir creciendo en la clasificación frente al Minerva Idamar Atlantic, mientras que el Chacalote Comercial Sanrob intentará sumar una victoria importante ante el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes.

Completa la jornada la pega entre Villa de Teror Munchitos y Viajes Insular Unión Arenales Canaluz, un enfrentamiento de gran interés entre dos embarcaciones separadas por apenas un punto en la clasificación. Descansará el Porteño Siscocan Cervezas Pío Pío.

El domingo se recupera la quinta jornada aplazada

La actividad continuará el domingo a las 12:00 con la recuperación de la quinta jornada del campeonato, aplazada la pasada semana por las fuertes rachas de viento registradas en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria.

El Portuarios Puertos de Las Palmas buscará mantener su excelente trayectoria frente al Chacalote Comercial Sanrob, mientras que el Hospital La Paloma Pueblo Guanche y el Villa de Teror Munchitos protagonizarán una pega con mucho en juego para ambos equipos.

Otra de las pegas más atractivas será el que medirá al Disa Roque Nublo ULPGC y al Spar Guerra del Río, dos aspirantes a la zona alta de la clasificación que llegan igualados a puntos y con la necesidad de sumar una victoria de prestigio.

El Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes intentará lograr su primer triunfo de la temporada frente al Minerva Idamar Atlantic, mientras que el Viajes Insular Unión Arenales Canaluz pondrá a prueba su regularidad ante un Porteño Siscocan Cervezas Pío Pío que ha escalado posiciones en las últimas jornadas. En esta quinta jornada descansará el líder Villa de Agüimes Ybarra.

Dispositivo especial para los aficionados

Como es habitual, la Federación de Vela Latina Canaria de Botes habilitará el dispositivo de seguridad para el seguimiento de las regatas desde tierra, con el cierre de dos carriles de la Avenida Marítima. Además, estará disponible el servicio gratuito de Guaguas Municipales para los aficionados y ambas jornadas podrán seguirse en directo a través de las redes sociales oficiales de la Federación.

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La bahía de Las Palmas de Gran Canaria se prepara así para un fin de semana que puede resultar determinante en la lucha por el Campeonato Aguas de Teror 2026.