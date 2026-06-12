IRONMAN Lanzarote inicia una nueva etapa en 2027 con The IRONMAN Group y el apoyo del Cabildo

La prueba IRONMAN Lanzarote, una de las competiciones de triatlón de larga distancia más reconocidas del mundo, iniciará una nueva etapa a partir de 2027 con la entrada de The IRONMAN Group como entidad organizadora.

El Cabildo de Lanzarote, a través de su Área de Actividad Física y Deportes, junto a la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL) y la marca Lanzarote Sports Destination, ha confirmado su apoyo institucional para garantizar la continuidad de una prueba que forma parte del calendario deportivo internacional y que se ha consolidado como uno de los acontecimientos más importantes que se celebran anualmente en la isla.

La edición de 2027 coincidirá con el 35 aniversario de la prueba

El cambio organizativo llegará en una fecha especialmente simbólica. El 15 de mayo de 2027 tendrá lugar la 35ª edición de IRONMAN Lanzarote, una cita que ha logrado construir una sólida reputación entre atletas de todo el mundo.

La competición es considerada por muchos participantes como una de las más exigentes del circuito internacional debido a las características del recorrido. El viento habitual de la isla, los desniveles acumulados durante el segmento ciclista y las condiciones climáticas convierten la prueba en un auténtico desafío físico y mental.

A ello se suma un entorno singular marcado por los paisajes volcánicos de Lanzarote, que han contribuido a diferenciar esta competición de otras pruebas del calendario mundial de larga distancia.

Meta del Ironman de Lanzarote 2026. / La Provincia

The IRONMAN Group asumirá la organización

La principal novedad anunciada por las instituciones es que será The IRONMAN Group quien asuma la responsabilidad organizativa del evento a partir de 2027.

El objetivo de esta transición es garantizar la continuidad de una competición que se ha convertido en una de las principales herramientas de promoción deportiva y turística de Lanzarote.

Desde el Cabildo se insiste en que este nuevo ciclo se desarrollará manteniendo la identidad propia de la prueba y reforzando su posicionamiento internacional. La intención es que IRONMAN Lanzarote continúe siendo una referencia tanto dentro del triatlón español como en el ámbito europeo e internacional.

Además, las administraciones implicadas han manifestado su voluntad de colaborar con la nueva organización para asegurar que la competición mantenga los estándares de calidad que la han caracterizado durante décadas.

Reconocimiento al trabajo realizado por Club La Santa

Uno de los aspectos destacados en el anuncio institucional ha sido el reconocimiento expreso a la labor desarrollada por Club La Santa, entidad que ha estado vinculada a la organización del evento durante más de treinta años.

Desde el Cabildo y SPEL-Turismo Lanzarote se destaca que el trabajo realizado por Club La Santa ha sido fundamental para consolidar la prueba y convertirla en una de las más prestigiosas del calendario internacional.

Su papel no solo ha contribuido al crecimiento deportivo del evento, sino también al posicionamiento de Lanzarote como destino especializado en turismo activo, entrenamiento deportivo y organización de competiciones de alto nivel.

La experiencia acumulada durante estas décadas ha permitido generar una estrecha relación entre la isla y la comunidad internacional del triatlón, creando un vínculo que trasciende el ámbito puramente competitivo.

Un evento que moviliza a miles de personas cada año

Más allá de la competición deportiva, IRONMAN Lanzarote representa un importante movimiento de visitantes para la isla.

Cada edición reúne a miles de personas entre participantes, familiares, entrenadores, equipos técnicos, voluntarios, clubes deportivos y aficionados. Durante los días previos al evento, diferentes municipios de Lanzarote experimentan una intensa actividad relacionada con los entrenamientos, la logística de la prueba y las actividades paralelas.

La llegada de deportistas procedentes de numerosos países genera además un impacto significativo en sectores como el alojamiento, la restauración, el transporte y otros servicios vinculados al turismo.

El Cabildo reafirma su compromiso con la prueba

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó que la competición forma parte de la historia reciente de la isla y de su proyección exterior.

Según trasladó la institución, la prueba ha demostrado durante más de tres décadas la capacidad de Lanzarote para organizar eventos deportivos de gran repercusión internacional y para implicar a la ciudadanía en este tipo de acontecimientos.

Betancort señaló además que la continuidad de IRONMAN Lanzarote constituye una oportunidad para seguir generando actividad económica y fortalecer la imagen de la isla como destino deportivo.

Deportes y turismo ven una oportunidad de crecimiento

Por su parte, el consejero de Actividad Física y Deportes del Cabildo, Juan Monzón, aseguró que el apoyo institucional a la prueba se mantendrá en esta nueva etapa.

Desde el área deportiva consideran que contar con algunos de los mejores triatletas del mundo compitiendo en Lanzarote supone un valor añadido para la isla y una oportunidad para reforzar su visibilidad internacional.

Asimismo, el consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, destacó que el turismo deportivo es una línea estratégica para el destino porque atrae a visitantes motivados por la experiencia, el reto deportivo y el contacto con el territorio.

Una prueba histórica que mira al futuro

Desde The IRONMAN Group, representado por Agustí Pérez, se ha puesto en valor el carácter emblemático de la prueba lanzaroteña dentro del circuito internacional.

La compañía considera que asumir la organización de una competición con tanta trayectoria representa una oportunidad para continuar desarrollando su legado y ofrecer una experiencia de calidad a los participantes.

La edición de 2027 marcará así el inicio de una nueva fase para una de las competiciones deportivas más reconocidas de Canarias. El reto de esta transición será mantener la identidad que ha caracterizado a IRONMAN Lanzarote durante más de tres décadas y seguir fortaleciendo su prestigio dentro del panorama internacional del triatlón.

Acerca de The IRONMAN Group

The IRONMAN Group opera un portfolio global de eventos que incluye las series de triatlón IRONMAN® y IRONMAN® 70.3®, la serie de triatlón 5150™, el circuito de carreras Rock ‘n’ Roll® Running Series, IRONKIDS®, importantes eventos de running como el Standard Chartered Singapore Marathon™ y City2Surf®, carreras de trail running de la UTMB® World Series como Canyons Endurance Runs™ by UTMB®, Tarawera UltraTrail™ by UTMB® y UltraTrail Australia™ by UTMB®, competiciones de MTB de Epic Series™ como Absa Cape Epic®, eventos de ciclismo en carretera y otras pruebas multideporte.

The IRONMAN Group es el mayor organizador de eventos deportivos de participación masiva a nivel mundial, ofreciendo a los atletas los beneficios del deporte de resistencia a través de su amplia oferta. Desde la creación de la icónica marca IRONMAN® y la celebración de su primera prueba en 1978, los atletas han demostrado que ANYTHING IS POSSIBLE® cruzando líneas de meta en todo el mundo. Lo que comenzó como una única carrera se ha convertido en un fenómeno global, con cientos de eventos en más de 55 países.