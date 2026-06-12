El mejor parasurf español toma Las Canteras

La playa de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en la mañana de hoy en epicentro del mejor surf adaptado nacional. Los mejores parasurfers de España han ofrecido un auténtico espectáculo de olas en la primera jornada del Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA 2026, Campeonato de España de Parasurfing que este fin de semana decide a los campeones nacionales 2026 en aguas grancanarias y que pone en juego 6.000 € en premios para repartir entre los campeones de cada modalidad.

En la mañana de hoy, con unas condiciones ideales de olas, ha sido el turno de las categorías Visual Impairment 1 y 2, personas ciegas o con ceguera parcial, Prone 2, personas que surfean tumbadas sobre la tabla y precisan asistencia, categoría Kneel, surfers que cogen olas de rodillas, Prone 1, deportistas que surfean tumbados y no precisan asistencia y categorías Stand 1 y 2, competidores que surfean de pie sobre la tabla con diferentes tipos de amputación.

Los favoritos no han decepcionado, el vigente campeón de España en su categoría, el grancanario Gary González lograba la mejor ola de la jornada, una puntuación de 9 con una combinación muy radical de maniobras. Espectacular la malagueña Sarah Almagro, cinco veces campeona de España, con una ola de 8,17 que ponía en pie a todos los asistentes. Ibón Oregi, campeón de España en categoría Kneel, obtenía una puntuación global de 12 con dos impresionantes olas. El seis veces campeón del mundo, el vasco Aitor Francesena terminaba líder de su manga con una puntuación global de 10,34.

También han destacado deportistas como Úrsula Pueyo, Carmen López, Xavier Ayestarán o Marcos Tapia, con potentes maniobras y arriesgando al máximo.

Y si es impresionante verlos en el agua también lo es escucharlos, algunos de los competidores han ofrecido una interesante charla para todo el público relatando su experiencia con el surf y compartiendo cómo el deporte les ha cambiado la vida afrontando sus diferentes capacidades. Los asistentes han podido escuchar, por ejemplo, cómo es posible surfear sin ver absolutamente nada o cómo se surfea una ola sin piernas.

La jornada daba además mucho más que competición, la Asociación de Socorristas de Canarias impartía un taller de socorrismo acuático para los alumnos del colegio Siete Palmas, taller preventivo para que los pequeños disfruten del mar con mayor seguridad. Especialmente emocionante el encuentro de los chicos con algunos de los competidores del Campeonato de España de Parasurfing que les han contado su historia de superación y los han animado a hacer deportes y a no ponerse límites.

Tampoco han faltado los talleres de surf adaptado en los que personas de diferentes colectivos han podido experimentar qué se siente al surfear. Los usuarios de la Asociación Deportiva y Social La Vida Sigue en +, personas con lesiones medulares, se han puesto en manos de la Asociación de Deporte Adaptado Play & Train llegada desde Fuerteventura para aprender a surfear. Por su parte Trisomía 21, asociación que trabaja con personas con Síndrome de Down, ha vuelto a demostrar que ni la vida ni el mar tienen límites.

Muy interesante la charla formativa para caddies impartida por la Federación Española de Surfing y la Federación Canaria de Surf a la que han asistido casi la totalidad de los competidores del Campeonato de España de Parasurfing y sus caddies.

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Mañana sábado se podrá disfrutar de las primeras finales del Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA 2026 y de las primeras mangas del Gran Canaria Longboard Challenge 2026, primera prueba oficial del circuito nacional de Longboard de España que se celebra en la ola de La Cícer, con figuras de la talla de Jon Garmendia o los hermanos Nicolás y Martín García Andrade, con numerosos títulos europeos y nacionales en esta modalidad.