El Rocasa Gran Canaria refuerza su plantilla con la incorporación de la lateral catalana Alba Tort

El Rocasa Gran Canaria continúa avanzando en la planificación de la próxima temporada con el fichaje de Alba Tort, que se convierte en la segunda incorporación del conjunto teldense de cara al próximo curso.

La jugadora, que firma por dos temporadas, llega procedente del CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife, equipo con el que ha competido recientemente en la élite del balonmano nacional, tras su paso previo por el KH-7 Balonmano Granollers, donde militó durante tres temporadas en la Liga Guerreras Iberdrola y participó en competición europea.

Nacida en Palautordera (Barcelona) en 2004, Alba Tort es una lateral izquierdo de gran proyección que destaca por su potente lanzamiento exterior, su capacidad defensiva y su envergadura física, con 1,85 metros de altura, lo que le permite ser una jugadora determinante en ambos lados de la pista.

Formada en las categorías inferiores del CH Palautordera, dio el salto al balonmano de alto nivel con apenas 18 años al incorporarse al Granollers, consolidándose posteriormente como una jugadora con experiencia en la máxima categoría del balonmano femenino español.

Además, ha sido internacional en categorías inferiores con la selección española, participando en competiciones internacionales como el Mundial Juvenil, lo que refuerza su perfil como una jugadora con presente y futuro.

Con este movimiento, el vigente campeón de Liga reafirma su apuesta por seguir construyendo un grupo competitivo y equilibrado, combinando juventud y proyección con talento contrastado, para aspirar a volver a pelear por todos los títulos.

Un fichaje de presente y futuro

Alba Tort ha mostrado su satisfacción tras hacerse oficial su llegada a la entidad teldense:"Jugar en el Rocasa supone dar un paso hacia adelante en mi carrera, formar parte de un club histórico que tiene un proyecto ambicioso y que acaba de ganar el campeonato me hace feliz y me llena de ilusión", explicó la joven jugadora.

Para el nuevo refuerzo, es innegociable "trabajar con ilusión y ganas, aprender de mis compañeras y cuerpo técnico y ayudar en lo que esté en mi mano, dentro y fuera de la pista, para ser mejores. Quiero devolver la confianza que han depositado en mí desde el primer momento, algo que fue clave para tomar la decisión de jugar en Gran Canaria la próxima temporada" subrayó.

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