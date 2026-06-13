El longboard hace historia en La Cícer

Intensa jornada de surf en la Playa de Las Canteras con el estreno del Gran Canaria Longboard Challenge 2026, primera prueba del circuito nacional de Longboard que se disputa en la ola de La Cícer, en Las Palmas de Gran Canaria y que hoy ha decidido a sus finalistas en las categorías Open Masculino y Femenino y Máster Masculino y Femenino ante el numeroso público congregado en la avenida. Los mejores longboarders del país han dado un magistral espectáculo arrancando la ovación de los asistentes.

Máxima emoción y enorme el nivel de las mangas disputadas en el Gran Canaria Longboard Challenge 2026. La primera semifinal de Open Masculina mantenía la incertidumbre hasta el último momento. El vasco Jon Garmendia, el asturiano Martín García Andrade y los canarios Matías Plumed y Tony Araya protagonizaban un duelo muy emocionante que finalmente se decantaba por los dos primeros. Garmendia lograba la mejor ola de la jornada, un 8 y una puntuación global de 15,17, también la mayor del día.

También de infarto la segunda semifinal masculina que se caracterizaba por una dura lucha entre los deportistas, poco dispuestos a dejar escapar ninguna ola. Se clasificaban para la final el asturiano Nicolás García Andrade, que se verá las caras por el título nacional con su hermano y el canario Lucas Turón. Al cierre de esta nota aún se disputaban las semifinales del Open Femenino con deportistas como Mia Ramakers, Lauren Turner o Lorena Mazzola.

El Gran Canaria Longboard Challenge 2026 disputará mañana domingo sus finales en las categorías Open Masculino y Femenino, Máster Masculino y Femenino y Sub-18. Emoción y adrenalina garantizadas en la lucha por el entorchado nacional 2026.

Hoy además se han disputado las primeras finales del Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA 2026, Campeonato de España de Parasurfing. Se ha proclamado campeón de España en categoría Prone 2 Masculina el vallisoletano Ángel Luis Curiel. Campeones de España de Stand 1 y 2 respectivamente los guipuzcoanos Eduardo Odriozola y Xavier Ayestarán.

Especialmente emocionante la final de Stand 2 en la que los vascos Xavier Ayestarán y Joseba Mercader luchaban ambos con opciones hasta el final. Finalmente, Ayestarán sorprendía con maniobras radicales y muy rápidas que le valían la mejor puntuación de su manga.

Mañana domingo será el turno de las finales del Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA 2026 en las categorías Kneel y Visual Impairment 1 y 2. Oportunidad única para disfrutar del espectáculo de ver a figuras de la talla de Aitor Francesena, Ibon Oregi o Gary González luchando por el título de campeones de España en sus respectivas categorías.

El Gran Canaria Surf Fest ha vuelto hoy a abrir sus puertas para que todo tipo de público se acerque al mundo del surf, disfrute de las olas y de la competición e incluso conozca a los deportistas en primera persona. Hoy han hecho su bautismo de surf los chicos de la Fundación Canaria Pequeño Valiente y los chicos de la Asociación Mi Hijo y Yo ayudados por las escuelas Brisa School y Ocean Side. Una experiencia única y muy emocionante en la que pequeños y jóvenes lo han pasado en grande, codo con codo con los campeones nacionales.

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