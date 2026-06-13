Marco Antonio Martín, campeón 'scratch' del Open Dunas&Resorts de golf
El segundo torneo clasificatorio del Circuito Maspalomas Golf Cup reunió a 112 jugadores en el campo sureño
Fernando Jiménez
Marco Antonio Martín se proclamó campeón 'scratch' de la cuarta edición del Open Dunas&Resorts. El vencedor sumaba, con cinco birdies, tres bogeys y diez pares, un total de 38 golpes. La segunda prueba clasificatoria del 28º Circuito Maspalomas Golf Cup se disputaba este sábado en el campo sureño con 112 jugadores en liza.
En la modalidad hándicap, en Primera Categoría masculina, la victoria recaía en Alejandro Quevedo con 39 puntos seguido de Marcos Rey. En Segunda, Antonio Guerra vencía con 39 puntos, siendo segundo Frank Brandt con 37 puntos; en Tercera, con 45 puntos, el triunfo se lo adjudicaba Cristian Herrera, futbolista grancanario recién ascendido a Primera División con el Deportivo de La Coruña, por delante de José Manuel Martín con 44. Las vencedoras en féminas fueron Magüi Serna en Primera con 36 puntos y Asunción Benítez en Segunda con 31. Armando Juárez se erigió en el mejor clasificado sénior.
Los ganadores obtuvieron como premio su clasificación para jugar la gran final del Circuito Maspalomas Golf Cup, que se celebrará en el campo sureño el próximo 30 de agosto. En cuanto a los premiso especiales, el del drive más largo de caballeros en el hoyo 9 se lo llevaba Fernando González y el de mujeres en el hoyo 10 Conchi Monzón. El de la bola más cercana a bandera en el hoyo 3 en la categoría de señoras fue para Carmen Aymerich y en el de la más cercana a bandera en el hoyo 16 entre los caballeros sería para Francisco Javier Rodríguez.
La próxima prueba clasificatoria del certamen estival tendrá lugar el sábado 20 de junio. Se trata de la 23º edición del Torneo Seaside Collection Hotels a benéfico de la Ciudad de San Juan de Dios, que se jugará bajo la modalidad stableford individual con salida tiro a las 9.00 horas.
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