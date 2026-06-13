Miguel Cabral logra su octava victoria en la Subida a Arucas

Miguel Cabral conquistó esta sábado una brillante victoria en la 26º Subida a Arucas, prueba puntuable para el Campeonato de Provincial de Montaña de Las Palmas. El del Mitsubishi Lancer EVO-V Proto estableció su mejor tiempo en 1:52.221, aunque no lograba rebajar su crono de la pasada edición: 1:51.666. El vencedor sacó partido del alto potencial y la tracción total de su montura para sumar su octava victoria en la rápida rampa aruquense, en la que posee el actual récord, 1:50.916, instaurando en 2024.

Con la presencia de numeroso público, una excelente organización de la Escudería Aterura y el atractivo de la caravana de vehículos clásicos, desde el arranque de la prueba resultaba evidente que Cabral tenía todas las de ganar al no contar con un rival de su nivel. Se apropió de los mejores tiempos en las dos mangas oficiales y la de entrenamientos con registros de 1:56.925, 1:53.882 y el definitivo de 1:52.221.

El ganador sacó una ventaja de 9.571 segundos con respecto a Juany Jorge, segundo con el Seat León Supercopa (2:01.792). El podio lo completaba Ányelo Padrón, quien regresaba a la actividad con una nueva montura adquirida en Tenerife, un espectacular BMW M-3 (2:05.526), y quedaba a 3.734 segundos de la 'plata'.

Meritoria resultó la actuación de Aaron Batista, que con un modesto Mitsubishi Colt lograba escalar hasta la cuarta plaza absoluta con un mejor registro de 2:09.857; superaba en escasos 1.098 segundos al quinto, David González, que con el Honda Civic realizaba un tiempo de 2:10.955 y aguntaba la presión del sexto Iván Armar Jr, con el BMW M-3 E-30, al que superaba en 1.022 segundos (2:11.977).

Cristian Acosta, con el Peugeot 306 GTI, se hacía con la séptima posición (2:14.647) adelantando en solo 179 milésimas a Echedy Cruz (Renault Cñio Sport), octavo, cuyo tiempo fue de 2:14.826. La novena plaza recaía en Alby Martel (EVO-VII), con un registro de 2:15.218. El 'top 10' lo cerraba Daniel Santana con el Citroën Saxo VTS (2:15.534). Estas cuatro últimas posiciones estuvieron muy disputas, resolviéndose la lucha por milésimas. En la undécima plaza, a solo 54 décimas del décimo, se clasificaba Miguel Quintino con el BMW M-3 E30 (2:15.588).

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