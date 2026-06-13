El Portuarios Puertos de Las Palmas acaba con la imbatibilidad del Villa de Agüimes Ybarra y alcanza el liderato del Campeonato Aguas de Teror

El Campeonato Aguas de Teror vivió este sábado una apasionante sexta jornada en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria, marcada por un viento del 010º con una intensidad de 18 nudos que permitió una regata rápida y exigente para las tripulaciones. La noticia del día fue el fin de la condición de invicto del Villa de Agüimes Ybarra, que cayó ante el Portuarios Puertos de Las Palmas en una de las pegas más esperadas de la temporada.

La pega estrella enfrentaba a dos de los aspirantes al título. El Portuarios Puertos de Las Palmas, patroneado por Alejandro Barrera, protagonizó una gran remontada para imponerse al Villa de Agüimes Ybarra de Alejandro Rodríguez. Tras una regata muy disputada, el Portuarios cruzó la meta en un tiempo de 1:07:48, frente al 1:09:12 de su rival, logrando la victoria por una diferencia de 1 minuto y 24 segundos. El resultado permite a los portuarios igualar a los lagarteros en el liderato del Campeonato. Aguas de Teror

También fue muy emocionante la pega entre el Spar Guerra del Río y el Hospital La Paloma Pueblo Guanche. El bote patroneado por Gary Chocho supo gestionar mejor los momentos decisivos de la regata para imponerse con un tiempo de 1:07:25. El Pueblo Guanche, con Óliver Bravo de Laguna a la caña, completó el recorrido en 1:08:00, quedándose a tan solo 35 segundos de su rival en una de las pegas más igualadas de la jornada.

El Disa Roque Nublo ULPGC de Daniel Rodríguez se adjudicó la victoria frente al Minerva Idamar Atlantic de Israel Cabrera. El Roque Nublo tomó ventaja durante la primera mitad del recorrido y supo conservarla hasta la llegada, deteniendo el cronómetro en 1:13:07. El Minerva finalizó en 1:14:53, con una diferencia final de 1 minuto y 46 segundos.

Por su parte, el Chacalote Comercial Sanrob de Adrián Morales derrotó al Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes de Aday Ramírez. La pega transcurrió con igualdad durante buena parte del recorrido, pero el San Cristóbal sufrió un encallamiento a la altura del espigón que le hizo perder un tiempo muy valioso. El Chacalote completó la regata en 1:13:16, mientras que su rival llegó a meta en 1:18:46, con una diferencia de 5 minutos y 30 segundos.

La última pega de la jornada enfrentó al Villa de Teror Munchitos de Gustavo del Castillo y al Viajes Insular Arenales Canaluz de Javier Barreto. El Villa de Teror se mostró superior desde los primeros compases de la regata y logró una clara victoria con un tiempo de 1:08:35. El Arenales no encontró buenas sensaciones durante el recorrido y concluyó en 1:14:29, cediendo 5 minutos y 54 segundos.

El Porteño Siscocan descansó en esta sexta jornada.

Máxima igualdad en la clasificación general

Con estos resultados, el Campeonato Aguas de Teror alcanza prácticamente su ecuador con una clasificación muy apretada. El Portuarios Puertos de Las Palmas y el Villa de Agüimes Ybarra comparten el liderato con 13 puntos, ambos con cuatro victorias y una única derrota.

Por detrás se sitúan el Disa Roque Nublo ULPGC y el Spar Guerra del Río con 11 puntos, mientras que continúan muy cerca de los puestos de cabeza el Porteño Siscocan, el Viajes Insular Arenales Canaluz, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche y el Chacalote Comercial Sanrob, todos ellos con únicamente dos pegas perdidas y todavía plenamente metidos en la lucha por el título.

El Villa de Teror Munchitos y el Minerva Idamar Atlantic acumulan tres derrotas, mientras que el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes continúa buscando estrenar su casillero de victorias.

Mañana se recupera la quinta jornada

La actividad continuará este domingo a partir de las 12:00 horas con la disputa de la quinta jornada del Campeonato Aguas de Teror, aplazada la pasada semana por las adversas condiciones meteorológicas.

El programa de pegas enfrentará al Portuarios Puertos de Las Palmas y al Chacalote Comercial Sanrob; al Hospital La Paloma Pueblo Guanche y al Villa de Teror Munchitos; al Disa Roque Nublo ULPGC y al Spar Guerra del Río en uno de los duelos más atractivos de la jornada; al Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes y al Minerva Idamar Atlantic; y al Viajes Insular Arenales Canaluz frente al Porteño Siscocan Cervezas Pío Pío. En esta ocasión descansará el Villa de Agüimes Ybarra.

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La bahía capitalina volverá así a acoger una jornada que puede resultar determinante para el desarrollo de un Campeonato Aguas de Teror que sigue ofreciendo máxima emoción e igualdad.