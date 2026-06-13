Tercera RFEF
El ‘Tamara’ disputa el primer asalto por el ascenso en Guijuelo
Agencias
La UD Tamaraceite inicia este domingo la tercera y última eliminatoria de ascenso a Segunda RFEF frente al CD Guijuelo, al que visitará en el partido de ida, que se disputa en el Estadio Municipal Luis Ramos (11.00 horas). El cuadro grancanario afronta el último obstáculo para intentar acceder a la cuarta categoría del fútbol español tras apear, en las dos primeras rondas regionales, al Mensajero y al San Fernando. Por su parte, los salmantinos accedieron a la final tras marcar un tanto en el último minuto de la prórroga frente al Palencia CF, con un marcador global de 4-4 en su eliminatoria. El duelo de vuelta está previsto para el siguiente fin de semana en el Juan Guedes, al que la entidad capitalina espera llegar con un buen resultado para celebrar el ascenso con sus aficionados.
Por su parte, el entrenador del Támara, Iván Martín, cree que su equipo se encuentra «en buena forma física y mental» en un momento clave para disputar la ronda final ante un «buen equipo, que pondrá las cosas difíciles. Hemos podido ver varios partidos y sabemos que es un buen equipo, al que le gusta tratar bien el balón y combinar, sin jugar directo».
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