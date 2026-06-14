El Almogarén y el Unión Gáldar golpean primero en las semifinales del Torneo Dielca de Lucha corrida en la primera categoría

El Torneo Dielca de Lucha corrida se estrenó en la primera categoría con victoria de los favoritos.

El Almogarén se impuso al Castro Morales por 13-18 en luchada de ida de las semifinales disputado en Lomo Cementerio. La victoria de los de Valsequilllo fue más cómoda de lo habitual, favorecida por la ausencia del puntal A, Kevin Acosta, en el equipo teldense y por la rápida eliminación de los juveniles Josías Santana y Yenedey Gil.

Los hermanos Álvaro e Ismael Déniz no salieron a la arena por el desarrollo de la luchada y por el buen desempeño de los juveniles del Almogarén. La igualdad se mantuvo durante los primeros 26 enfrentamientos, que terminaron con empate a 13; los séniors de los visitantes remataron la luchada con Fran Cazorla como máximo tumbador.

También hizo lo propio el Unión Gáldar en el Municipal de Vecindario ante El Castillo. Venció por 18-14 en una luchada marcada por los destacados del conjunto del norte de Gran Canaria ante un equipo sureño que tendrá que apelar a la heroica para remontar la próxima semana en Sardina del Sur y poder optar a su primer título esta temporada.

Los Guanches y Maninidra pasan a 'semis'

El Maninidra firmó una destacada victoria por 18-14 ante el Guanarteme en el encuentro de vuelta de los cuartos de final, logrando así el billete para las semifinales donde ya le espera el Unión Agüimes. Después de caer por 15-18 en la luchada de ida, el conjunto de Ingenio supo remontar ante el público que se dio cita en El Chiquero que los llevó en volandas.

Cerca de conseguir la machada también estuvo el Santa Rita. Venía de caer 16-18 en el Tomás el Bombero, pero no pudo remontar después de ganar 17-18 en el Francisco Hernández. Así, Los Guanches se enfrentarán el próximo jueves ante el Roque Nublo al hacer bueno el resultado de la ida.

El Castro Morales B y el Ajódar disputan la final por la Copa Fundación La Caja de Canarias

El conjunto teldense, que ya había encaminado estar en la lucha por el título después de su victoria 1-12 en el Pedro Cano Clavijo, volvió a ganar a un Tinamar que se despide de la Copa Fundación La Caja de Canarias después de clasificarse como cuarto y no poder oponer resistencia ante el invicto Castro Morales B. Los de Telde lucharán por conseguir el doblete.

Su rival será el renacido Ajódar. A pesar de caer 12-11 ante el Unión Sardina en el Municipal de Vecindario, el resultado cosechado en la Montaña de Gáldar la pasada semana (12-9) hace que en la temporada de su regreso a la Lucha canaria pueda optar a levantar el título de la Copa Fundación La Caja de Canarias.