Un árbitro canario debuta en el Mundial 2026 en el Haití-Escocia

Alejandro Hernández Hernández ya ha tenido su primer papel en el Mundial 2026. El árbitro canario formó parte del equipo arbitral del partido entre Haití y Escocia, disputado en el Estadio de Boston, aunque no lo hizo como colegiado principal, sino como cuarto árbitro.

El encuentro, correspondiente al grupo C, terminó con victoria de Escocia por 0-1 gracias a un gol de John McGinn en el minuto 28. Para Haití fue una noche histórica pese a la derrota: el combinado caribeño volvía a una Copa del Mundo después de 52 años.

Hernández Hernández se estrena en el Mundial como cuarto árbitro

El colegiado canario Alejandro Hernández Hernández fue uno de los representantes del arbitraje español presentes en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Su estreno llegó en el Haití-Escocia, un partido ya disputado y que dejó a los escoceses con los tres primeros puntos del grupo.

Hernández Hernández actuó como cuarto árbitro dentro de un equipo encabezado por el argelino Mustapha Ghorbal. En las bandas estuvieron Abbes Akram Zerhouni y Mokrane Gourari, mientras que el español José Enrique Naranjo ejerció como quinto árbitro.

Su debut como árbitro principal en el torneo, por tanto, tendrá que esperar a una próxima designación.

Escocia golpea primero y Haití se queda sin premio

El partido se resolvió con un único gol. John McGinn, capitán del Aston Villa, marcó en el minuto 28 y frenó el sueño de Haití de sumar en su regreso a un Mundial más de medio siglo después.

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El conjunto antillano tuvo opciones de empatar en los minutos finales, pero no logró cambiar el marcador. La derrota deja a Haití sin puntos en el grupo C tras la primera jornada.