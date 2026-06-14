Colofón por todo lo alto para el mejor surf adaptado y longboard de España

El Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA, Campeonato de España de Parasurfing 2026 ya tiene ganadores, los vascos Aitor Francesena e Ibon Oregi, la malagueña Sarah Almagro y los canarios Gary González y Marcos Tapia se han coronado campeones de España 2026 en las categorías de Visual 1, Kneel, Prone 2 femenino, Visual 2 y Prone 1 masculino respectivamente.

También son campeones de España Úrsula Pueyo, Paloma Oñate, Ángel Luis Curiel, Eduardo Odriozola, Saioa Huarte, Mireia Cabañes, Carmen López y Xavier Ayestarán en las categorías Kneel femenino, Prone 1 femenino, Stand 1 masculino y femenino, Stand 3, Visual 1 femenino y Stand 2.

La playa de Las Canteras se ha convertido en epicentro del mejor surf adaptado en una jornada de emoción y pura adrenalina con los títulos nacionales 2026 de parasurfing en juego. El numeroso público congregado durante toda la jornada ha aplaudido cada maniobra y giro de los competidores, los mejores del panorama nacional.

Una de las finales más esperadas era la de Visual 1, con el vasco Aitor Francesena en cabeza, increíble la destreza de este hombre, seis veces campeón del mundo y todo un referente nacional e internacional en el mundo del surf. Francesena revalidaba su título de campeón de España con una puntuación global de 12,50. Espectacular también el surf que ofrecía el madrileño Andrés Campos, que se proclamaba subcampeón de España, seguido muy de cerca por el murciano Efrén Mompeán.

La avenida se venía literalmente abajo en la final de Kneel cuando el vasco Ibon Oregi conseguía lo nunca visto hasta este momento en el campeonato, una ola de 10 que terminaba de consolidarlo como campeón de España masculino en esta categoría. La balear Úrsula Puello se hacía con el título de campeona de España femenina.

Incontestable, el canario Gary González se convertía en campeón de España en categoría Visual 2 con una combinación de maniobras que sorprendía a los jueces. Bastantes más reñidos el resto de los puestos del podio, que han ido oscilando a medida que los competidores luchaban por cada ola. Finalmente, el murciano Pedro Rodríguez se convertía en subcampeón de España, seguido del catalán Ignacio Solé y el canario Óscar Pérez.

La jornada ofrecía también las finales del Gran Canaria Longboard Challenge 2026, prueba del circuito nacional de longboard, que dejaba imágenes espectaculares. Los mejores deportistas del país han realizado maniobras de infarto caminando a lo largo de sus tablas y desafiando cada ola. Impresionante el duelo en la manga final del Open Masculino entre el asturiano Nicolás García y el vasco Jon Garmendia.

García lograba el título de campeón de la prueba con una de las mejores olas del campeonato, un 7,33 que le valía el liderato. Garmendia se proclamaba subcampeón, seguido en tercera y cuarta posición por Martín García y el canario Lucas Turón.

En categoría femenina la final se resolvía muy ajustada con la brillante actuación de la belga afincada en Canarias Mía Ramakers y la tinerfeña Lorena Mazzola, que quedaban como campeona y subcampeona del Gran Canaria Longboard Challenge 2026 respectivamente. Cerraban el podio la ucraniana Taisiia Bykova y la canaria Celia López.

Enorme el nivel de la cantera, la final en categoría sub18 ha sido una de las que más expectación creaba. Increíble el papel del asturiano Martín García que se hacía con las dos mejores olas de la modalidad, un 8,83 y un 7,50 que le valían el título de primer clasificado sub18 de la prueba, seguido de Matías Plumed, segundo clasificado y de Ubai Medina, tercero.

En categoría Máster Masculino se ha proclamado campeón de la prueba Jaran Rodríguez, la campeona femenina ha sido Claudia Luchetta. El líder de la prueba en categoría Gran Máster ha sido el canario Tony Araya.

El asturiano Martín García y la belga residente en Canarias Mía Ramakers recibían además el premio a la mejor ola del campeonato, gafas de sol de la marca MAUI JIM por cortesía de Ópticas Herrera Cerpa.

Espectacular durante toda la jornada el ambiente en torno al evento, que ha contado con una limpieza del arenal a cargo de Oceans4life Gran Canaria, que ha ayudado a concienciar a los usuarios y visitantes de Las Canteras de la necesidad e importancia de mantener limpio y cuidado el entorno natural de la playa.

Precisamente la playa ha sido además el escenario de una clase de yoga impartida por Ysyoga en la que se ha podido disfrutar de la práctica de esta disciplina en plena arena y junto al mar. Todo un lujo en una de las mejores playas urbanas del mundo.

Tras la competición ha tenido lugar la entrega de trofeos que ha contado con la presencia de la coordinadora de proyectos de la Fundación DISA, Amayra Peñate, el presidente de la Federación Española de Surfing, Román Díez, la directora de comunicación de MPG Events, Laura Cambil, el director deportivo de las pruebas Sergio San Román y el director de MPG Events, Vicente Pérez.

Vicente Pérez aseguraba que "esta edición del Gran Canaria Surf Fest ha sido la más completa, con el estreno de una prueba del circuito nacional de longboard y, por segundo año consecutivo, con los mejores parasurfers de España que han dado no sólo todo un espectáculo en el agua sino además una lección de vida a todo el mundo." El director de MPG Events declaraba que "estamos muy contentos por ver un año más a tantos aficionados llenando la avenida de Las Canteras congregados en torno a un evento como éste. Para nosotros es fundamental dar visibilidad al deporte, tanto adaptado como no adaptado, además de poder contar con campeonatos de olas que sean referentes, para seguir trabajando por el surf en todas sus modalidades."

El Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA 2026 está organizado por MPG Events, la Federación Española de Surfing y la Federación Canaria de Surfing. Patrocinan Fundación DISA, Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria y el Instituto Insular de Deportes, el Gobierno de Canarias a través de su Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de Turismo LPA y concejalía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria y su Instituto Municipal de Promoción de la Actividad Física y el Deporte y la marca La Isla de Mi Vida del Cabildo de Gran Canaria. Colaboran Alisios, Viveros Godoy, Audiovisuales Canarias, Hotel Cristina By Tigotán Las Palmas, Decoratina Vinilos Decorativos, Red Bull, Martínez Cano, Mojowax y Emicela.

PALMARÉS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PARASURFING 2026

KNEEL MASCULINO

Campeón de España, Ibon Oregi (EUSKADI)

KNEEL FEMENINO

Campeona de España, Úrsula Pueyo (BALEARES)

PRONE 1 MASCULINO

Campeón de España, Marcos Tapia (CANARIAS)

Subcampeón de España, José Sánchez (CANARIAS)

3º clasificado, Antonio Guerrero (ANDALUCÍA)

PRONE 1 FEMENINO

Campeona de España, Paloma Oñate (CANARIAS)

PRONE 2 MASCULINO

Campeón de España, Ángel Luis Curiel (ANDALUCÍA)

Subcampeón de España, Francisco Javier Feria (ANDALUCÍA)

PRONE 2 FEMENINO

Campeona de España, Sarah Almagro (ANDALUCÍA)

Subcampeona de España, Anna Ortiz (VALENCIA)

STAND 1 MASCULINO

Campeón de España, Eduardo Odriozola (EUSKADI)

Subcampeón de España, Ibon Gurrutxaga (EUSKADI)

STAND 1 FEMENINO

Campeona de España, Saioa Huarte (EUSKADI)

STAND 2 MASCULINO

Campeón de España, Xavier Ayestarán (EUSKADI)

Subcampeón de España, Joseba Mercader (EUSKADI)

STAND 3 FEMENINO

Campeona de España, Mireia Cabañes (VALENCIA)

VISUAL 1 MASCULINO

Campeón de España, Aitor Francesena (EUSKADI)

Subcampeón de España, Andrés Campos (MADRID)

3º clasificado, Efrén Monmpeán (MURCIA)

VISUAL 1 FEMENINO

Campeona de España, Carmen López (ASTURIAS)

VISUAL 2 MASCULINO

Campeón de España, Gary González (CANARIAS)

Subcampeón de España, Pedro Rodríguez (MURCIA)

3º clasificado, Ignacio Sole (CATALUÑA)

4º clasificado, Óscar Pérez (CANARIAS)

PALMARÉS CIRCUITO NACIONAL DE LONGBOARD 2026

OPEN MASCULINO

Campeón, Nicolás García (ASTURIAS)

Subcampeón, Jon Garmendia (EUSKADI)

3º clasificado, Martín García (ASTURIAS)

4º clasificado, Lucas Turón (CANARIAS)

OPEN FEMENINO

Campeona, Mía Ramakers (CANARIAS)

Subcampeona, Lorena Mazzola (CANARIAS)

3ª clasificada, Taisiia Bykova (CANARIAS)

4ª clasificada, Celia López (CANARIAS)

MÁSTER MÁSCULINO

Campeón, Jaran Rodríguez (CANARIAS)

Subcampeón, Francisco Domínguez (CANARIAS)

3º clasificado, Tony Araya, (CATALUÑA)

4º clasificado, Carlos Caramés (CANARIAS)

MÁSTER FEMENINO

Campeona, Claudia Luchetta (CANARIAS)

Subcampeona, Mercedes Peña (CANARIAS)

GRAN MÁSTER

Campeón, Tony Araya (CATALUÑA)

Subcampeón de España, Carlos Siverio (CANARIAS)

3º clasificado, Francisco Domínguez (CANARIAS)

4º clasificado, Carlos Caramés (CANARIAS)

SUB18

Campeón de España, Martín García (ASTURIAS)

Subcampeón de España, Matías Plumed (CANARIAS)

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3º clasificado, Ubai Medina (CANARIAS)