El Gran Canaria Bike Team arrasa con dos tripletes en la Copa Canarias

El Gran Canaria Bike Team salió reforzado de un fin de semana brillante en la Copa Canarias 2026. La escuadra grancanaria firmó dos tripletes en cadete masculino, ganó en junior femenino y sub23, y confirmó su peso como uno de los grandes referentes del ciclismo base en el Archipiélago.

El dato más llamativo llegó por partida doble: Néstor Herrera, Pablo Álvarez y Ayose Robaina ocuparon los tres primeros puestos tanto en la prueba en ruta de Jover como en la contrarreloj individual disputada en Los Silos. Un dominio poco habitual que refleja no solo el nivel individual de sus corredores, sino también la profundidad de una plantilla capaz de competir arriba en casi todas las categorías.

El sábado, en el Campeonato de Canarias en Ruta celebrado en Jover, el Gran Canaria Bike Team dejó una de las imágenes más potentes de la jornada. En cadete masculino, el equipo copó el podio con Néstor Herrera como vencedor, Pablo Álvarez en segunda posición y Ayose Robaina en la tercera plaza.

La actuación del bloque se completó con el rendimiento de Álvaro Gómez, Asier Álvarez, Eloy Marza, Óscar Darias y José Mena, que mantuvieron al conjunto grancanario entre los nombres destacados de la carrera.

También hubo triunfo en junior femenino. Sara Quintero se impuso en su categoría y reforzó su condición de una de las corredoras más sólidas del ciclismo canario de base.

Sara Quintero y Daniel Lado también marcan el paso

El buen momento del equipo no se limitó a las categorías cadetes. En junior masculino, Javier Rodríguez terminó segundo, mientras David Bolaños fue cuarto. Héctor Alfaya y Tanausú Hernández también contribuyeron a sostener la presencia del GCBT entre los mejores de la prueba.

En sub23, Daniel Lado logró la victoria y Alberto González completó el doblete del equipo con una segunda posición. Alberto Pérez, Agustín Martín y Matías Peñate redondearon una actuación colectiva que confirma la capacidad del club para competir con garantías en distintos niveles.

Los Silos confirma el dominio en la contrarreloj

El domingo, el Gran Canaria Bike Team volvió a responder en Los Silos, esta vez en la contrarreloj individual, una modalidad especialmente exigente por su componente físico, técnico y mental.

En cadete masculino se repitió el mismo guion del día anterior: Néstor Herrera ganó, Pablo Álvarez fue segundo y Ayose Robaina acabó tercero. El segundo triplete del fin de semana convirtió al equipo en uno de los grandes protagonistas de la Copa Canarias.

En cadete femenino, Valeria Leal sumó otro podio para la estructura grancanaria con una tercera posición de valor.

Un fin de semana perfecto para Sara Quintero

Sara Quintero volvió a ganar en junior femenino y cerró un fin de semana perfecto. Su doble triunfo la sitúa entre los nombres propios de la competición y refuerza el papel del Gran Canaria Bike Team en la formación de talento femenino.

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En junior masculino, el equipo también volvió al podio con David Bolaños, segundo, y Javier Rodríguez, tercero. Además, Héctor Alfaya, Tanausú Hernández, Héctor Santana, Héctor Morales y Jorge Álvarez mantuvieron una presencia sólida durante la prueba.