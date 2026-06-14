Juan Carlos Valerón: «Luis de la Fuente nos va a sorprender en este Mundial porque es un estudioso»

¿Cómo recuerda su debut mundialista en 2002?

Cuando un jugador empieza su carrera y se va adentrando en el mundo profesional, va poniéndose metas, y el techo es poder estar con la selección española en un Mundial. Creo que es de las cosas más bonitas que le pueden pasar a un jugador. Vivir eso fue increíble.

¿Cómo se enteró usted de que iba a ir al Mundial?

En 2002 era diferente; no lo seguíamos en directo. Yo me enteré a través del club, cuando llegó la confirmación de la Federación. Tenía confianza en que pudiera estar en la convocatoria porque estaba yendo en casi todas las listas, participando en casi todos los partidos, y con Camacho, el seleccionador, ya había jugado la Eurocopa del año 2000. Los nervios estaban ahí, pero creía en mis posibilidades.

¿Sigue sintiendo ese cosquilleo cuando llega esta cita, pese a estar retirado?

La gente me pregunta mucho cuando llega este momento porque saben que estuve ahí y les gusta conocer detalles. Cuando va a empezar un Mundial, vuelven a mi cabeza esos bonitos recuerdos.

¿Cuándo sintió de verdad que era mundialista?

Cuando lo vives desde dentro, solo estás pendiente del día a día y lo sientes con normalidad. Además, ya teníamos un poco de experiencia porque el grupo ya había pasado bastante tiempo junto. Eso sí, el momento más emocionante, cuando empezamos a sentir lo que es un Mundial, fue cuando llegamos a Corea; ahí todo comenzó a ser más especial y nos dimos cuenta de lo que suponía.

Una vez comenzó el torneo, usted marcó en el partido ante Eslovenia, en la victoria de España por 3-1, ¿qué sintió?

Algo único. Lo viví con alegría. Ahora que ha pasado el tiempo, lo recuerdo con mucho cariño y me emociono un montón. Fui uno de los escogidos para estar en la fase final, encima jugué minutos y hasta pude marcar un gol. Fue increíble.

¿Tenían la sensación de que esa selección podía hacer un papel bonito?

Sí. La selección llevaba mucho tiempo sin pasar de cuartos y era el objetivo. Queríamos intentar jugar una semifinal. Tal como se fue dando el torneo, nos veíamos con más opciones. Éramos conscientes del potencial que teníamos, aunque al final no pudo ser.

España ganó a Irlanda del Norte en la tanda de penaltis de los octavos. Usted lanzó uno, lo erró y Casillas fue un poco el héroe. ¿Cómo lo vivió?

Había mucha tensión y era un momento importante. Normalmente, yo había tirado penaltis, no en mi equipo porque siempre había coincidido con un especialista, pero sí cuando era más joven. A veces, los nervios te pueden pasar factura y yo no estuve fino, pero tuvimos la suerte de tener a Iker. Creo que ahí es donde empezó la gran historia de Casillas con la selección.

Luego, llegó el partido ante Corea y el famoso árbitro egipcio Gamal Al-Ghandour. ¿Qué grado de incredulidad sintieron mientras se iban sucediendo los errores del colegiado en contra de España?

Hubo jugadas en las que entendíamos que el árbitro no había estado acertado. Sin embargo, si le digo la verdad, cada uno lo vivió a su manera. En mi caso, lo viví con tranquilidad y aceptando las cosas. A pesar de que el colegiado estuviera más o menos acertado, no nos dio para pasar. Evidentemente, te quedas triste por haberte quedado a las puertas y porque sabíamos que, una vez en las semis, podía pasar cualquier cosa.

¿Ha vuelto a coincidir con Al-Ghandour?

No. Personalmente, nunca me he cruzado más con él. No hemos vuelto a coincidir.

¿Cómo vivió el vestuario la eliminación?

Con una mezcla de frustración y tristeza. Caímos en la tanda de penaltis y fue cruel. Habíamos hecho un buen partido y los penaltis son una lotería. También piensas que, quizás, con otro tipo de decisiones arbitrales, todo podría haber sido diferente. Todo eso te lo llevas al vestuario. Cada uno lo expresó como lo sentía.

¿Hasta dónde cree que podía haber llegado esa selección de haber pasado?

Esa pregunta nos la hemos hecho muchas veces. Puede que, si nos hubiésemos quitado un poco la presión de cumplir con el objetivo de pasar de cuartos, habríamos llegado a las semifinales más sueltos, lo cual nos podría haber ayudado a competir mejor contra las selecciones más potentes. Aun así, no sé qué podría haber pasado.

¿Qué le parece la España de ahora, que arranca mañana el Mundial?

La gente del fútbol piensa que esta España es una selección fuerte y con posibilidades de llegar bastante lejos; incluso podría llegar a ser campeona. Lógicamente, luego nunca sabes lo que va a pasar ni cómo va a rendir la gente. Hay varios jugadores que llegan un poco justos y todo se irá viendo. Tengo la sensación de que pueden llegar muy lejos, aunque no sé hasta dónde exactamente.

¿Cómo ve a los canarios de la selección?

Pedri ha cogido ese rol de jugador importantísimo. Es uno de los líderes y le estamos viendo a un nivel impresionante. Ha tenido que superar algunos años de irregularidades, con lesiones y con esa inestabilidad física que no le estaban permitiendo llegar al nivel en el que está ahora. Llega en un grandísimo momento y seguro que va a ser uno de los jugadores más destacados. En cuanto a Yéremy Pino, es un futbolista que lleva mucho tiempo en la selección; tiene un papel más secundario, pero sabemos que en estas fases finales la segunda unidad es clave. Es un jugador dinámico, que puede jugar de extremo en las dos bandas, y España no tiene tantos jugadores de ese perfil. Tendrá su momento.

¿Qué le parece el estilo de la España de Luis de la Fuente?

Luis fue uno de los profesores que tuve en el curso de entrenador. Me parece un técnico ideal para España porque es un especialista en selecciones y en fases finales. Es una persona que siempre está buscando que su equipo evolucione y fórmulas para ganar campeonatos. Ha conseguido que la selección sea un poco camaleónica por momentos, lo cual me parece clave de cara a una fase final, y se demostró en la Eurocopa que ganó hace dos años. Para mí, lo está haciendo bien y estoy convencido de que nos va a sorprender en el Mundial porque es un estudioso, siempre trata de encontrar la manera de potenciar lo que tiene. Vamos a ver una selección con las ideas muy claras.

¿Hay algún jugador de la selección actual que le recuerde al Valerón de 2002?

No lo sé. El mediapunta clásico, en el que podría encajar, es una figura que en la selección actual resulta un poco diferente. España suele jugar con tres en el medio, ya sea con dos interiores o con el mediapunta actuando como segundo punta.

Del resto de selecciones, ¿ve a alguna otra tan favorita como España?

Al final, casi siempre llegan las mismas selecciones, las que siempre están ahí peleando porque son potencias mundiales. No obstante, hay muchas selecciones de un segundo nivel que están cada vez más cerca y más preparadas. Los entrenadores están más capacitados y sus estructuras están mejor definidas. Por tanto, creo que a las potencias se les hace cada vez más difícil salir adelante. Esa es mi sensación.

¿Qué le parecen las nuevas normas implementadas a nivel arbitral para el torneo?

No sé si será mi impresión, porque a veces tiramos un poco del romanticismo del fútbol, pero en la historia del fútbol se han ganado partidos por situaciones que no han sido. Entonces, todo lo que ayude al fútbol a ser más justo me parece bien. El VAR creo que ha venido para ayudar. Hay situaciones que antes pasaban y ahora no. El fuera de juego es un poco controvertido todavía, pero seguro que se puede controlar un poco más para que todo sea más justo. Esa es mi opinión.

¿Y la ampliación del Mundial a 48 selecciones qué le parece?

A mí, como espectador, me encanta. Imagínese cómo lo viven esos países que se clasifican por primera vez o aquellos que llevan muchos años sin estar. A mí me gusta que esas selecciones puedan estar. Eso hace que el fútbol siga siendo el deporte rey y pueda llegar a todos los rincones del mundo. Respeto todas las opiniones, pero a mí me gusta mucho.