La bahía de Las Palmas de Gran Canaria vivió este domingo una intensa jornada de Vela Latina Canaria con la recuperación de la quinta fecha del Campeonato Aguas de Teror. El viento del norte, con una intensidad cercana a los 15 nudos, propició regatas muy disputadas, varias remontadas espectaculares y movimientos relevantes en la clasificación general.

El gran beneficiado fue el Portuarios Puertos de Las Palmas, que volvió a demostrar su solidez al imponerse al Chacalote Comercial Sanrob. La embarcación patroneada por Juanjo Díaz controló la regata durante buena parte del recorrido y cruzó la línea de meta con un tiempo de 1:06:21. Aunque el Chacalote reaccionó en los últimos metros y logró reducir diferencias, terminó a solo 40 segundos de su rival.

El Villa de Teror firma la remontada de la jornada

La pega más emocionante del día tuvo como protagonistas al Hospital La Paloma Pueblo Guanche y al Villa de Teror Munchitos.

El bote de Óliver Bravo de Laguna dominó gran parte de la prueba y parecía encaminarse hacia la victoria, pero una favorable racha de viento cambió el desarrollo de la regata. Gustavo del Castillo aprovechó la oportunidad para acercarse a su rival y culminar una espectacular remontada en el tramo final.

El Villa de Teror completó el recorrido en 1:05:28, mientras que el Pueblo Guanche lo hizo en 1:06:27, con una diferencia final de 59 segundos.

El Portuarios refuerza su liderato en la Vela Latina tras una jornada de remontadas y máxima igualdad / LP/DLP

El Guerra del Río se consolida entre los favoritos

Otra de las pegas más igualadas enfrentó al Disa Roque Nublo ULPGC y al Spar Guerra del Río.

Ambas embarcaciones mantuvieron una intensa lucha durante gran parte del recorrido hasta que el bote patroneado por Gary Chocho consiguió abrir una ventaja decisiva en la recta final. El Guerra del Río firmó un tiempo de 1:06:01 frente al 1:07:09 del Roque Nublo.

Por su parte, el Viajes Insular Arenales Canaluz confirmó su buen momento de forma al superar al Porteño Siscocan Cervezas Pío Pío. El bote de Javier Barreto dominó de principio a fin y se llevó la victoria con una diferencia superior al minuto.

El Portuarios amplía su ventaja

Tras la disputa de esta jornada recuperada, el Portuarios Puertos de Las Palmas se mantiene firme al frente de la clasificación con 16 puntos, fruto de cinco victorias y una sola derrota.

El Spar Guerra del Río asciende hasta la segunda posición con 14 puntos, mientras que el Villa de Agüimes Ybarra, que descansó este domingo, ocupa la tercera plaza con 13 puntos y una regata menos disputada.

Por detrás aparecen empatados con 12 puntos el Disa Roque Nublo ULPGC y el Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas, que continúa plenamente metido en la lucha por los puestos de honor.

Próxima cita

La competición regresará el próximo 20 de junio a las 17:00 horas con la disputa del Concurso Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria, tercera prueba de la Copa Cabildo de Gran Canaria.

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La regata volverá a reunir a toda la flota en el tradicional formato de concurso, una modalidad que permite acercar aún más el espectáculo de la Vela Latina Canaria a los aficionados que siguen las pruebas desde tierra.