San Bartolomé de Tiraja premia la excelencia de sus deportistas

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana celebró este domingo la segunda edición de los Premios SBT a la Excelencia Deportiva, donde se distinguió oficialmente a los deportistas, clubes y asociaciones culturales y deportivas del municipio por sus logros en competiciones nacionales y/o internacionales durante la temporada 2025 y por su contribución al desarrollo cívico y social de esta vecindad. Los 154 deportistas, 25 entidades deportivas y 141 componentes de las escuelas culturales deportivas que fueron reconocidos en esta gala consiguieron en su conjunto, durante 2025, un total de 113 medallas de oro, 77 de plata y 72 de bronce.

La ceremonia institucional se celebró en el Centro Cultural Maspalomas, presidida por el alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez. En el acto, donde participaron alrededor de 400 personas, intervinieron también el viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias y el concejal de Deportes, Ángel Sabroso Ramírez y Ramón Suárez Ojeda, respectivamente.

Un reparto extenso

Con el Premio a la Excelencia Deportiva, por los méritos de su ascendencia competitiva y logros alcanzados a nivel nacional y/o internacional en la temporada pasada, se distinguió a 13 deportistas a título individual residentes en el municipio (Blas Rivero Betancor, Ayman Brahimi Benhamou, Liam Dunkerbeck, Jamal Raad, Iker García Borst, Máximo Varela Ortiz, Santiago Hernández Rivero, Sergio Hernández Benítez, Ancor Afonso Sosa, Alejandro Díaz Santana, Valeria Verazzo, Angelina Simons e Indira Zúñiga García).

El mismo galardón lo recibieron también 44 deportistas con residencia dentro o fuera del municipio, pero que compiten con ficha federativa de los clubes del municipio: Werdum Maspalomas (lucha), Gloria Swim & Train Maspalomas (natación y aguas abiertas), Agility Sigue Hoop Gran Canaria (deporte canino), Secondreef Sup & Surf School (pádel), Vibrando (bailes deportivos), Fudoshin Karate Club Tablero (kárate), Daisan y Corza’s Maspalomas (gimnasia rítmica), Sur Fighter Unión (lucha), Ubuntu Maspalomas (halterofilia) y Bushican (judo).

Premios también para la base

Asimismo, recibieron este premio institucional los 40 deportistas integrantes de los conjuntos infantil base, júnior, infantil y alevín del Club Corza’s Maspalomas; de las parejas de dobles mixtos, open masculino y pro femenino del Club Wolffit de carreras híbridas; del cuarteto de relevos de 4x750 metros de la categoría +160 del Club Swim & Train Maspalomas de natación, y de los conjuntos benjamín base y de primera categoría del Club Deportivo Daisan de gimnasia rítmica.

Este bloque de deportistas premiados logró durante el año pasado, en las diferentes competiciones nacionales y/o internacionales, un total de 137 medallas: 44 de oro, 43 de plata y 50 de bronce.

Reconocimientos especiales

También se otorgaron durante esta ceremonia reconocimientos especiales para poner en valor sus trayectorias, compromisos y ejemplaridad a 16 personas, entidades e iniciativas que, desde diferentes ámbitos, han contribuido de manera significativa al desarrollo, promoción y fortalecimiento de la actividad física y el deporte en San Bartolomé de Tirajana como herramienta de transformación, convivencia y orgullo para el municipio.

En ese sentido, se galardonó con los reconocimientos del Compromiso social-deportivo a los componentes de la Asociación Cultural y Deportiva Acebuches Trail como “proyecto nacido del corazón de un pueblo que termina convirtiéndose en parte de su historia”; Pasión sobre ruedas, a Simón Medina, el joven corredor de karting, slaloms y rallyes que en 2025 se proclamó campeón insular de Gran Canaria y subcampeón de Canarias, “por su esfuerzo, constancia y pasión por un deporte en el que sigue acelerando hacia nuevos éxitos”; Deporte base, para la Escuela Maspalomas Training, que con sus más de 400 deportistas y sus 25 entrenadores titulados se ha consolidado como entidad formativa de referencia en la enseñanza de la práctica del fútbol en el municipio; Deporte Femenino, al equipo de fútbol sala femenino Maspasala Sol de Europa, que desde la temporada 2017/2018 ha consolidado el único proyecto estable de este deporte en el municipio; y Deporte Tradicional Canario, a la joven promesa de la lucha canaria Aridane Martel Caraballo, vecino del Castillo del Romeral y luchador del Unión Agüimes, que en 2025 se proclamó campeón de Canarias por selecciones insulares en la categoría cadete en el prestigioso torneo Alfredo Martín.

Regresos y proyectos

También se entregaron los reconocimientos Resurgir Deportivo al C. F. Tunte, que tras 12 años de inactividad regresó en 2024 y, partiendo de cero, logró ascender a Primera Regional y consolidar el proyecto; Siempre en movimiento, para el equipo de balonmano adaptado de hombres y mujeres mayores del municipio, que viene demostrando desde el año 2005 que “el deporte no tiene edad y que nunca es tarde para seguir aprendiendo”; Promesa deportiva, para la joven escaladora de 18 años Hirune Jacobs Hammu, del Club de Escalada To’Patrás, cuya excelente temporada le ha recompensado con la preselección para formar parte del combinado nacional; Pioneras del fútbol femenino en SBT, para el Club Deportivo Juan Grande Femenino, que en 2016 se convirtió en pionero en competir a nivel nacional, abriendo el camino al fútbol femenino en el municipio; Embajador del Deporte, a Manfred Sander, exárbitro de la Bundesliga alemana, formador de árbitros y pionero del fútbol femenino en Alemania, residente en San Agustín desde 1989; y, finalmente, el reconocimiento Más allá de los límites a la Asociación Canaria SUMAS de Menores con Necesidades Especiales, por promover la igualdad de oportunidades y el acceso al deporte de la natación adaptada e inclusiva de niños y niñas con problemáticas físicas y/o intelectuales diversas.

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Los deportistas del bloque de reconocimientos, donde se galardonó también la contribución al deporte local de la Escuela de Danza Carmen Cabrera, Los Kids de Levi y Estrella, las academias de danza de Emily Domínguez y Paso a Paso, y la Urban Dance School, aportaron al medallero del municipio durante la temporada de 2025 un total de 124 metales: 69 de oro, 34 de plata y 21 de bronce.