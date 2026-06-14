El Tamaraceite sigue con vida en la lucha por el ascenso a Segunda RFEF gracias a un gol en el minuto 96 de Santi Salgado (2-1)

El Tamaraceite cayó a domicilio ante el Guijuelo en la ida de la fase final por el ascenso a Segunda Federación, pero llega con vida al partido de vuelta gracias a un gol de Santi Salgado en el minuto 96 (2-1). El acierto tempranero del equipo salmantino le permitió llegar con ventaja mínima al término de una primera mitad escasa de oportunidades. Tras el receso, el conjunto chacinero se mostró superior y presionó alto hasta ampliar distancias en la recta final, pero los de Iván Martín se estiraron en las postrimerías y recortaron distancias en el tiempo de descuento.

Los primeros compases transcurrieron con ligero dominio por parte del cuadro castellano-leonés, que conservó la posesión y jugó más en campo contrario, aunque sin concretar ocasiones. Hasta que a los seis minutos, en la primera llegada clara, José Ruíz colgó un balón desde el centro del campo a la espalda de la defensa que Elorza remató de primeras a la red, metiendo la puntera en el borde del área chica ante la salida en falso de Galindo.

A raíz del 1-0, el Tamaraceite equilibró las fuerzas sobre el campo y fue ganando terreno en campo rival, generando sus primeras aproximaciones a través de balones colgados desde las bandas buscando el remate de Saúl, pero sin peligro real. Sin nuevas oportunidades por parte de ambos conjuntos, concluyó la primera mitad.

Nada más arrancar la segunda parte, Tresgallo estuvo a punto de sorprender a Galindo, que tuvo que emplearse para desviar el lanzamiento desde el centro del campo. En la réplica, Andrés Rivero tiró desviado desde la frontal, en la que fue la primera acción destacada de un conjunto blanquiazul incómodo ante la presión alta del Guijuelo. Fruto de esa presión, llegó el 2-0 en el minuto 75 tras un robo de Alberto Martín en el borde del área y su posterior vaselina.

Con dos tantos de desventaja, los de Iván Martín estiraron sus líneas y embotellaron al equipo chacinero en su área durante los compases finales. Así, Saúl tuvo la más clara mediante un golpeo libre de marca en la frontal del área chica que un defensor desvió en el último instante. Ya en el minuto 96, Farías colgó un balón desde la derecha que se paseó hasta el segundo palo, donde apareció Santi Salgado para controlar y rematar a la red, haciendo el definitivo 2-1 que deja la eliminatoria abierta para la vuelta en el Juan Guedes.

CD GUIJUELO 2 (1) UD TAMARACEITE 1 (0)

CD GUIJUELO

Johan; Boigues (Kike López, 80'), Florez (Keita, 80'), José Ruiz, Rober (Fassani, 67'), Álex García (Hugo García, 74'), Elorza, Alberto Martín, Javi Alonso (Dani Sánchez, 80'), Tresgallo y Kinateder.

UD TAMARACEITE

Galindo; Javier Afonso (Aimar, 88'), Ramsés, Daniel Ramírez, David García, Bruno, Julen Reyes (Iván Martín, 88'), Saúl, Andrés Rivero (Toni Falcón, 83'), Farías y Julio Báez (Santi Salgado, 76').

ÁRBITRO

Jon Elorza Rodríguez (comité vasco). Amonestó por el lado local a Javier Afonso, Álex García, Fassani, Kike López y Elorza; y por el visitante a Andrés Rivero, Saúl y David García.

GOLES

1-0: (7') Elorza. 2-0: (75') Alberto Martín. 2-1: (96') Santi Salgado.

INCIDENCIAS

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