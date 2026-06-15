La Artenara Trail bate récord y reunirá a 750 corredores en la cumbre de Gran Canaria

Artenara se prepara para vivir una edición histórica de su carrera de montaña más emblemática. La 17ª Artenara Trail reunirá el próximo 20 de junio a 750 participantes, una cifra récord que confirma el crecimiento de una prueba ya consolidada en el calendario canario de trail running.

El municipio acogió el acto oficial de presentación de una cita que no solo mueve a cientos de corredores el día de la carrera, sino que también activa la economía local durante todo el año gracias a quienes acuden a entrenar y recorrer sus caminos.

La edición de este año contará con tres modalidades principales. La AT Tirma, de 6,2 kilómetros; la AT Acusa, de 10,7 kilómetros; y la AT Artenara, de 19,5 kilómetros. A ellas se sumarán también las carreras infantiles.

La prueba vuelve a superar su techo de participación después de rebasar los 700 inscritos en la pasada edición. Este año alcanza los 750 corredores, una cifra que refuerza el atractivo de Artenara como escenario deportivo y natural.

“Activamos la economía del pueblo”

El alcalde de Artenara, Jesús Díaz, destacó la importancia de la carrera para el municipio y su impacto más allá del fin de semana de competición.

“Ya falta menos para celebrar la decimoséptima edición de Artenara Trail, que tendrá lugar este próximo fin de semana en nuestro municipio. Muy contentos de que un año más vayamos de la mano de Arista Eventos para celebrar esta carrera, donde no solo este día 20 de junio, sino durante todo el año, vienen muchos participantes a recorrer estos caminos, a participar, a entrenar, y activamos la economía del pueblo”, afirmó.

Díaz también puso el foco en el récord de participación y en el valor del entorno. “Hay récord de participantes, con 750 personas y tres modalidades, y esperemos que no haga mucho calor y que todos los corredores y corredoras disfruten de los encantos de Artenara”, señaló.

Una carrera entre presas, barrios y montañas sagradas

La directora de la carrera, Jazmina Benítez, subrayó el atractivo paisajístico del recorrido y las condiciones especiales de esta edición, marcada por las lluvias registradas durante el año.

“Muy contentos de volver a recorrer las montañas de Artenara. Este año ha caído un poco más de agua y vamos a ver unas presas preciosas en Lugarejo”, explicó.

Benítez recordó que la prueba llega justo antes del verano, lo que añade dureza a la carrera. Aun así, aseguró que los corredores quieren disfrutar de la última cita de trail en Gran Canaria antes del parón estival.

La modalidad larga permitirá ascender desde el fondo de Artenara hasta la zona más alta, en Cuevas de Caballero, mientras que el resto de distancias pasarán por barrios como Las Arbejas. “La ruta no tiene desperdicio, es una zona 360 preciosa”, destacó la directora.

Deporte en un paisaje Patrimonio Mundial

La Artenara Trail se desarrollará en el entorno del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Ese marco refuerza el carácter singular de una carrera que combina deporte, naturaleza y territorio.

El municipio ultima ya los preparativos para recibir este fin de semana a corredores, familiares y acompañantes en una edición que marcará un nuevo hito para la prueba.

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La 17ª Artenara Trail cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y el apoyo de Fred. Olsen Express, Universidad Fernando Pessoa Canarias, Gofio La Piña, Aguas de Teror, Emicela, Pepsi, Provital y Bonflex.brará su 17ª edición el 20 de junio con tres modalidades, carreras infantiles y recorridos por el entorno de Risco Caído y las Montañas Sagradas