Jorge y Jonathan Hernández Santana hacen historia para el judo canario

Historia para el judo canario. Un paso importante para el deporte de las Islas. Los maestros entrenadores nacionales Jorge Hernández Santana y Jonathan Hernández Santana han hecho historia al convertirse en los primeros técnicos de Canarias en obtener una titulación internacional expedida por la IJF Academy, el organismo formativo de la Federación Internacional de Judo (IJF). La certificación fue obtenida por ambos tras superar con éxito el Technical Course for Coaches, un exigente programa de formación internacional dirigido a entrenadores y técnicos de judo procedentes de distintas partes del planeta, lo cual expone con firmeza la dificultad y el prestigio de esta distinción.

El itinerario formativo se desarrolló durante seis meses a través de una fase teórica compuesta por trece módulos especializados, en los que se abordaron contenidos relacionados con la metodología del entrenamiento, la preparación física, la enseñanza del judo y el desarrollo integral del deportista. La fase final del programa tuvo lugar en Belgrado (Serbia), entre los días 8 y 13 de junio, donde ambos técnicos participaron en las sesiones prácticas y evaluaciones presenciales organizadas por la IJF Academy y la Federación Serbia de Judo.

Un hecho único

Con la obtención de esta acreditación internacional, Jorge Hernández Santana y Jonathan Hernández Santana se convierten en los únicos técnicos de Canarias que cuentan actualmente con esta formación reconocida por la máxima entidad mundial del judo, un logro que supone un importante avance para el desarrollo de este deporte.

Esta distinción refleja el compromiso de ambos entrenadores con la formación continua, la excelencia profesional y la actualización permanente de conocimientos, contribuyendo al fortalecimiento del judo canario y de los clubes deportivos y, sin duda, a la mejora de la preparación de las futuras generaciones de deportistas.

Una salud envidiable

Más allá de este éxito, el judo en las Islas está de enhorabuena. Hace unos meses, la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados decidió otorgar un reconocimiento especial a la Federación Canaria de Judo por su compromiso, dedicación y colaboración en la gestión de eventos deportivos durante los últimos años. El trofeo Francisco Valcárcel a la Mejor Federación de España 2025 reconoce la estrecha cooperación entre ambas entidades en la organización de numerosos eventos nacionales e internacionales, entre ellos el Campeonato de Europa Cadete, que se va a celebrar en el Gran Canaria Arena del 29 de junio al 2 de julio.