Juanjo Arencibia, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas: «Recibir el título de ‘Real’ es el mayor honor de nuestra historia»

Una distinción de enjundia para la conmemoración de un centenario único y muy especial. La Casa de Su Majestad el Rey ha concedido a la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas el título de Real, una distinción importante con la que se expone el recorrido del ente durante estos 100 años. Ante ese honor, el Parlamento de Canarias también rindió un homenaje a la FIFLP para poner en valor su labor en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, donde ha contribuido a poner su granito de arena en aspectos sociales, educacionales y, por supuesto, deportivos.

Para Juanjo Arencibia, el recién reelegido presidente de la Federación Interinsular de Las Palmas, esta distinción supone el «título más importante de nuestra Federación en estos 100 años. Hay muchas personas que, a lo largo de este siglo, han aportado para que esto suceda, incluso en las peores épocas. Eso es fundamental. Todos deben sentirse partícipes de este logro y de haber ayudado a nuestra Federación a conseguir este honor. Sin todo eso, nunca lo habríamos conseguido y hay que ponerlo en valor».

Toda una responsabilidad

En esa misma línea, Arencibia recalcaba que el título de Real es una «responsabilidad que hay que asumir. Ahora, a cualquier sitio que vayamos, como cuando nos toque ir a la FIFA próximamente, ir con esa distinción es un prestigio añadido a todo lo que ya teníamos, porque no se puede desmerecer lo que se ha hecho a lo largo de estos años. Hay mucho trabajo detrás».

El proceso para poder conseguir esta condecoración se dio gracias a la condición de centenaria que la Federación cumple este año, algo que explica el máximo mandatario del ente federativo al alegar que, además de eso, se tienen que dar una serie de «circunstancias, como tener el apoyo institucional, de la Federación Española de Fútbol, del Consejo Superior de Deportes, y que los informes de la Casa Real sean positivos. Esos trámites son importantes. En ese sentido, ya hemos solicitado que el Rey pueda recibirnos por esta distinción. Por ello, he de decir que somos unos privilegiados porque, sea cual sea el color de los partidos, siempre nos han apoyado en todo lo que hemos hecho con la intención de aportar, no solo al mundo del deporte, sino a otros ámbitos a través de nuestra Fundación. Además, contamos con unos padrinos de excepción como Jonathan Viera, el capitán de la UD, y Raúl Asensio, el central del Madrid».

Un hito de todos para pensar en el futuro

Juanjo Arencibia relataba que este título, más allá de ser motivo de orgullo personal, va a ser algo que quedará para las «generaciones venideras. Esto quedará ahí para siempre, para cuando nosotros no estemos; en ese momento, verán que es algo que nos hemos ganado entre todos». Dentro de lo que ha sido ese trabajo que ha venido en su mandato, el mandatario se queda con dos momentos: la final de la Copa de la Reina y el esfuerzo público para la remodelación del Estadio de Gran Canaria de cara al Mundial de 2030: «En la final de la Copa de la Reina celebrada aquí batimos el récord de asistencia en un partido de esta índole, algo que no se consiguió ni en la final de la Champions, que se disputó una semana después en Suecia. Eso es algo que conseguimos juntos y es bonito. Luego, para mí, una de las cosas que me llevaré conmigo es el pleno en el Cabildo, donde todas las fuerzas políticas aprobaron las partidas para reformar el Estadio y traer el Mundial, algo que va a ser único para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria», afirmó.

Sin embargo, el presidente no quiere detenerse y ya mira hacia un futuro donde va a presentar mejoras como la de la mutualidad por parte del «Cabildo de Gran Canaria. Hasta los 16 años, los niños y niñas van a tener esa ayuda y se van a poder beneficiar de ello, lo cual es un aspecto del que estamos más contentos». Pero también van a seguir con actos que están relacionados con la celebración del centenario, como un concierto de «Los Gofiones que se va a celebrar el 13 de septiembre como parte del acto central de la celebración por llegar a los 100 años. Asimismo, también quiero destacar que la idea es seguir apostando por hacer cambios normativos, potenciando el fútbol femenino y muchas más cosas en las que trabajamos. Por ejemplo, tenemos la intención de traer árbitros internacionales, así como nacionales, para un evento. Esto no se para aquí».

Todo un orgullo

Con este camino recorrido, la Federación Interinsular de Las Palmas de Gran Canaria dio otro pasito para seguir construyendo una historia que conecta muchas vidas a través del deporte. Todo ello, en tres islas diferentes que se suman al avance para adaptarse a las realidades de la actualidad. Aun así, a partir de ahora lo harán con el título de Real, con lo que ello conlleva: una responsabilidad y un orgullo notable.