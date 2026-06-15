La VI Guguy Trail Entrecorrales Tasartico bate récord de participación y consolida su apuesta por el deporte

La localidad de Tasartico, en el municipio de La Aldea de San Nicolás, volvió a convertirse en epicentro del deporte de montaña con la celebración de la VI edición de la Guguy Trail Entrecorrales Tasartico 2026, una prueba que ha registrado su mayor participación histórica.

La carrera, ya consolidada en el calendario insular, reunió a 159 corredores y corredoras en un entorno natural de gran valor paisajístico, combinando deporte, tradición y dinamización del barrio.

Dos recorridos por senderos históricos de pastoreo

La competición se desarrolló sobre antiguos caminos utilizados tradicionalmente por pastores de la zona, atravesando paisajes de gran belleza y los históricos corrales que dan nombre a la prueba.

La jornada arrancó a las 08:00 horas con la salida de la modalidad larga, de 25 kilómetros y 1.914 metros de desnivel positivo. Una hora más tarde fue el turno de la distancia corta, de 11 kilómetros y 942 metros de desnivel. Pese al ambiente festivo, la prueba estuvo marcada por la exigencia del recorrido y el aumento progresivo de las temperaturas, lo que añadió dificultad al desarrollo de la competición.

VI Guguy Trail / LP / DLP

En la modalidad de 11 kilómetros, el triunfo fue para Raúl Santana, que revalidó su dominio con un tiempo de 1:09:35, sumando su tercera victoria consecutiva. El podio lo completaron Alejandro Gómez (1:12:14) y Óscar Suárez (1:15:42). En categoría femenina, la victoria fue para Coraima Rodríguez (1:37:10), seguida de Elena Encinas (1:44:20) y la corredora local Sita Ojeda (1:46:37).

En la distancia de 25 kilómetros, el ganador fue Samuel Santana, con un tiempo de 3:17:09. Le acompañaron en el podio Adonay Rodríguez (3:23:57) y Daniel de la Nuez (3:34:18). En categoría femenina, el podio estuvo formado por Silvia Suárez (4:39:46), Silvia León (5:05:03) y Althay Escalante (5:27:36).

Desde el área de Deportes del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás se ha destacado la consolidación de la prueba como una de las citas de referencia del trail en Gran Canaria, subrayando además el incremento de participación respecto a ediciones anteriores.

La organización ha agradecido la implicación de voluntarios, asociaciones vecinales, clubes deportivos y cuerpos de seguridad, cuyo trabajo ha sido clave para el correcto desarrollo de la competición. Asimismo, se ha reconocido la labor de los responsables del acondicionamiento del recorrido, fundamental para garantizar la seguridad de los corredores en un entorno de alta exigencia técnica.