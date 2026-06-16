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La jugadora navarra Uxue Morentin se suma al proyecto del Rocasa Gran Canaria

La navarra llega al conjunto teldense procedente del Club Anaitasuna, entidad en la que ha desarrollado toda su trayectoria deportiva desde las categorías inferiores hasta su última temporada

La jugadora navarra Uxue Morentin se suma al proyecto del Rocasa Gran Canaria

La jugadora navarra Uxue Morentin se suma al proyecto del Rocasa Gran Canaria / La Provincia

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Aarón Cabrera Artiles

El Rocasa Gran Canaria continúa perfilando su proyecto deportivo para la temporada 2026-2027 con la incorporación de la extremo derecho Uxue Morentin, una jugadora con experiencia en categorías nacionales y presencia en las selecciones territoriales y españolas de formación.

Una trayectoria de élite

Morentin se formó íntegramente en el club pamplonés, donde fue creciendo deportivamente desde categoría benjamín hasta consolidarse como una de las jugadoras con mayor proyección de su generación. Durante su etapa formativa participó en diversos Sectores y Campeonatos de España, acumulando experiencia competitiva a nivel nacional.

Entre sus principales logros figuran los ascensos del Anaitasuna a División de Honor Plata y posteriormente a División de Honor Oro. Además, formó parte del equipo que logró el tercer puesto en División de Honor Plata durante la temporada 2023-2024 y repitió ese mismo resultado en División de Honor Oro en la campaña 2024-2025.

La nueva jugadora del Rocasa también ha defendido la camiseta de la Selección Navarra, con la que consiguió la medalla de bronce en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) en categoría juvenil.

Su progresión le abrió las puertas de la selección española de formación, participando en competiciones internacionales como el Campeonato de Europa B disputado en Lituania y el Mundial Juvenil celebrado en Macedonia del Norte. Estas experiencias han contribuido a su crecimiento tanto deportivo como personal y refuerzan el perfil de una jugadora llamada a seguir evolucionando en la élite del balonmano nacional.

Ilusión por un nuevo reto en Gran Canaria

Morentin afronta esta nueva etapa con ilusión y considera su llegada al vigente campeón de Liga como un paso importante en su carrera deportiva. La jugadora ha destacado el prestigio del club grancanario y la oportunidad que supone integrarse en una entidad de referencia del balonmano español, mostrando además su voluntad de adaptarse cuanto antes al equipo y contribuir a la consecución de los objetivos de la próxima temporada.

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Con esta incorporación para las dos próximas campañas, el Rocasa Gran Canaria suma juventud, proyección y competitividad a una plantilla que seguirá aspirando a los máximos objetivos en el curso 2026-2027.

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