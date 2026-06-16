De Tenerife al Mundial: Nico Paz seguirá los pasos de su padre 28 años después

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá un marcado acento canario. Nico Paz, nacido en Santa Cruz de Tenerife y una de las grandes promesas del fútbol argentino, está a las puertas de disputar sus primeros minutos en una Copa del Mundo con la Albiceleste.

Su posible debut no solo supondría un hito personal, sino también una historia familiar que conecta dos generaciones. Hace casi tres décadas, su padre, Pablo Paz, ya defendió la camiseta de Argentina en el Mundial de Francia 1998. Ahora podría ser el turno de su hijo.

Un vínculo especial con Tenerife

Nicolás Paz Martínez nació en Santa Cruz de Tenerife en septiembre de 2004, durante la etapa en la que su padre desarrollaba parte de su carrera profesional en la isla. Fue allí donde dio sus primeros pasos en el fútbol base antes de incorporarse años más tarde a la cantera del Real Madrid.

Costa de Tenerife vista desde el mirador de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife / Arturo Jiménez

Su progresión ha sido meteórica. Tras destacar en las categorías inferiores del club blanco, logró abrirse paso hasta el primer equipo y consolidarse como uno de los jóvenes talentos con mayor proyección del fútbol internacional.

¿Por qué juega con Argentina y no con España?

Pese a haber nacido en Canarias y contar con la posibilidad de representar a España, Nico Paz decidió defender la camiseta de Argentina, el país de origen de su padre. Una decisión tomada más desde el sentimiento y las raíces familiares que desde criterios deportivos.

De esta manera, el centrocampista continúa el legado de Pablo Paz, internacional con la selección argentina y participante en el Mundial de Francia 1998, una experiencia que marcó la historia futbolística de la familia.

Si finalmente salta al terreno de juego en el Mundial 2026, el joven futbolista escribirá una nueva página en la historia de una familia unida por el fútbol y por Argentina, pero con profundas raíces en Canarias. Para el archipiélago, será además un motivo de orgullo: sumar un "canario" más a la mayor competición del planeta.

Del Mundial de 1998 al de 2026

Muchos aficionados no habían nacido cuando Pablo Paz defendía la elástica albiceleste en Francia 98. Casi tres décadas después, su hijo Nico tiene la oportunidad de seguir sus pasos y debutar en el torneo más prestigioso del fútbol.

Además, Argentina llega a la cita mundialista con la presión añadida de defender el título conquistado en 2022, por lo que cada nuevo talento adquiere un papel relevante dentro del proyecto de la vigente campeona del mundo.

De producirse su debut, Nico Paz se uniría a la selecta lista de futbolistas nacidos en Canarias que han disputado una Copa del Mundo. Entre ellos destaca el caso de Pedro Arico Suárez, considerado el primer canario en jugar un Mundial. Nacido también en el archipiélago, defendió los colores de Argentina en la primera Copa del Mundo de la historia, celebrada en Uruguay en 1930.