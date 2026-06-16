Así es Yeremy Pino: del barrio de La Feria al Mundial 2026 con España

El Mundial 2026 no ha comenzado de la mejor manera para España. El empate sin goles ante Cabo Verde obliga al conjunto de Luis de la Fuente a reaccionar cuanto antes para no complicar su camino en el torneo. Aunque no tuvo minutos en el estreno mundialista, el extremo grancanario Yeremy Pino es uno de los futbolistas de confianza del seleccionador y espera su oportunidad para ayudar a La Roja a alcanzar la final del próximo 19 de julio.

A sus 23 años, el conocido como el "Cristiano de La Feria" afronta su segundo Mundial tras tocar el cielo europeo con el Crystal Palace, con el que conquistó la UEFA Conference League. En el conjunto inglés se convirtió en una pieza importante dentro del sistema de juego de Oliver Glasner.

Talento grancanario en el Mundial 2026

Desde sus primeras patadas a un balón en el barrio de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria, Yeremy Pino dejó entrever unas condiciones especiales. Su proyección fue tal que en 2018 el CD Roda, club vinculado al Villarreal CF, apostó por incorporarlo a su estructura formativa. Allí continuó su crecimiento hasta dar el salto a las categorías inferiores del Submarino Amarillo.

El 25 de octubre de 2020 llegó uno de los momentos más importantes de su carrera: su debut oficial con el primer equipo del Villarreal en LaLiga ante el Cádiz.

El centrocampista del Villarreal Yeremy Pino celebra su gol ante el Espanyol durante el partido de Liga que disputan este domingo en el estadio La Cerámica de Villarreal. EFE/ Manuel Bruque. (Villarreal) (Espanyol) / Manuel Bruque / EFE

Poco después, en 2021, entró en la historia del club castellonense al conquistar la UEFA Europa League. Además, se convirtió en el futbolista español más joven en ser titular en una final europea, superando el registro que hasta entonces ostentaba Iker Casillas.

Ese mismo año recibió la llamada de Luis Enrique para debutar con la selección española en San Siro, en la semifinal de la Nations League frente a Italia, un encuentro que España ganó por 1-2.

Un camino marcado por la superación

El fútbol también pone obstáculos. En 2023, el jugador grancanario sufrió una grave lesión de rodilla que frenó su progresión y le impidió disputar la Eurocopa de 2024, torneo en el que España acabaría proclamándose campeona.

Sin embargo, lejos de rendirse, Yeremy trabajó durante meses para regresar al máximo nivel y recuperar su mejor versión. Su esfuerzo tuvo recompensa: volvió a convertirse en un futbolista determinante y terminó dando el salto al Crystal Palace.

Yeremy Pino en el Red Bull Arena de Leipzig. / RONALD WITTEK

Con el conjunto inglés amplió su palmarés al conquistar la UEFA Conference League en 2026, confirmando que seguía siendo uno de los extremos españoles con mayor proyección.

Su historia es la de un niño que soñaba con triunfar desde un barrio de Las Palmas de Gran Canaria y que, años después, se ha convertido en uno de los nombres propios del fútbol canario en el escenario más importante del deporte mundial.