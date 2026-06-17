Solo 11 canarios han jugado un Mundial: esta es la lista completa
Nico Paz, tras debutar con Argentina ante Argelia, se ha convertido en el undécimo futbolista nacido en Canarias en disputar una Copa del Mundo
El Mundial 2026 está dejando imágenes históricas para el fútbol canario. La presencia de Pedri, Yeremy Pino y Nico Paz en la cita de Estados Unidos, México y Canadá ha vuelto a colocar al archipiélago en el escaparate internacional. Sin embargo, muy pocos futbolistas nacidos en las islas han logrado alcanzar la mayor competición del planeta.
Es más, a lo largo de casi un siglo de historia de los Mundiales, solo 11 jugadores nacidos en Canarias han disputado una Copa del Mundo. Una lista exclusiva en la que aparecen campeones del mundo, leyendas del fútbol español y pioneros que hicieron historia hace casi cien años.
El primer canario mundialista jugó con Argentina
Mucho antes de que Nico Paz defendiera la camiseta albiceleste en 2026, otro canario ya había representado a Argentina en un Mundial. Fue el grancanario Pedro Arico Suárez, nacido en Santa Brígida en 1908.
Emigrado a Sudamérica desde muy joven, desarrolló su carrera futbolística en Buenos Aires y llegó a disputar el primer Mundial de la historia, celebrado en Uruguay en 1930. Incluso alcanzó la final del torneo, convirtiéndose en el primer canario en pisar una Copa del Mundo.
Brasil 1950: el Mundial con triple presencia canaria
Hubo que esperar dos décadas para volver a ver representación isleña en un Mundial. En Brasil 1950, España contó con tres futbolistas nacidos en Canarias:
- Luis Molowny (Gran Canaria)
- Alfonso Silva (Gran Canaria)
- Rosendo Hernández (La Palma)
Aquel combinado nacional firmó hasta entonces la mejor participación española en una Copa del Mundo con un cuarto puesto, un récord que solo sería superado sesenta años después en Sudáfrica.
Antonio Betancort llevó a Lanzarote al Mundial
El siguiente en sumarse a la lista fue Antonio Betancort, nacido en Las Palmas de Gran Canaria pero criado en el municipio lanzaroteño de Haría. El guardameta formó parte de la selección española en el Mundial de Inglaterra 1966. Aunque no llegó a disputar minutos, su convocatoria le permitió convertirse en el primer lanzaroteño en formar parte de una fase final mundialista.
Valerón abrió la era moderna del fútbol canario
El fútbol canario tuvo que esperar hasta el siglo XXI para volver a estar presente en un Mundial. El encargado de abrir la nueva etapa fue Juan Carlos Valerón. El "Flaco" de Arguineguín disputó los Mundiales de Corea y Japón 2002 y Alemania 2006, convirtiéndose además en el primer canario en marcar un gol en una Copa del Mundo.
Los campeones del mundo nacieron en Canarias
Canarias también puede presumir de tener campeones mundiales. Dos futbolistas nacidos en las islas levantaron el trofeo en Sudáfrica 2010:
- David Silva
- Pedro Rodríguez
El grancanario David Silva es además el canario con más participaciones mundialistas, con presencia en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Por su parte, Pedro fue una pieza importante del histórico equipo dirigido por Vicente del Bosque.
Pedri, Yeremy y Nico Paz: el presente del fútbol canario
La nueva generación ha vuelto a situar a Canarias entre la élite del fútbol mundial. Pedri y Yeremy Pino ya estuvieron presentes en Catar 2022 y han repetido experiencia en el Mundial 2026. A ellos se ha unido Nico Paz, nacido en Santa Cruz de Tenerife y mundialista con Argentina. Su debut lo convirtió en el undécimo canario de la historia en disputar una Copa del Mundo y el segundo en hacerlo con la Albiceleste, casi un siglo después de Arico Suárez.
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