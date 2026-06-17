El canario Hernández Hernández arbitra el Brasil-Haití: el reencuentro con Vinícius en pleno Mundial

España tendrá, por segunda vez en la historia de los Mundiales, tres árbitros en la dirección de un partido de la Copa del Mundo. El colegiado canario será el árbitro principal del choque, acompañado por José Enrique Naranjo como primer asistente y Diego Sánchez como segundo asistente. El equipo arbitral se completará con el suizo Sandro Schaerer como cuarto árbitro y Stéphane De Almeida como quinto.

Se trata de una nueva designación de relevancia para el árbitro canario en el torneo, donde ya había ejercido como cuarto árbitro en el encuentro entre Haití y Escocia, lo que le permite ampliar ahora su papel dentro de la competición.

Hernández Hernández y Vinícius Jr., una relación que comienza hace tres años

La historia del lanzaroteño y la estrella brasileña del Real Madrid comenzó en 2023, en Son Moix, donde el extremo blanco fue amonestado antes del descanso en un partido de máxima exigencia. Los jugadores bermellones, especialmente Pablo Maffeo, aprovecharon la tensión del encuentro para intentar frenar el ritmo del atacante madridista.

La segunda parte del relato llegó con el mismo desenlace, derrota del conjunto blanco. El 1 de marzo de 2025, Hernández Hernández volvió a mostrar la tarjeta amarilla al carioca por protestar de forma airada una decisión arbitral en los minutos finales del encuentro. La tercera amonestación se produjo el 4 de enero de 2026, en el Real Madrid - Real Betis, tras una acción defensiva sancionada a comienzos de la segunda mitad.

Además, aunque el colegiado lanzaroteño ha coincidido en más ocasiones con el Real Madrid desde la sala VOR (VAR), con intervenciones en jugadas revisadas del propio Vinícius —como en el recordado partido ante el Almería—, su balance directo sobre el terreno de juego como árbitro principal es de tres tarjetas amarillas mostradas al delantero brasileño.

El mensaje de Hernández Hernández a Vinícius Jr. y Pedri en el Clásico

En un Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid, cualquier detalle se analiza con lupa. En esta ocasión, en el Spotify Camp Nou, llamó la atención la charla entre Alejandro Hernández Hernández y los capitanes de ambos equipos, Pedri y Vinícius, que recibieron las indicaciones del colegiado canario antes del pitido inicial.

El brasileño y el jugador canario fueron los encargados de acudir al sorteo de campo junto a Hernández Hernández antes del inicio del encuentro. Gracias a la reciente implementación de la ‘Ref Cam’, los aficionados pueden ver desde sus pantallas la perspectiva del colegiado en los partidos de LaLiga EA Sports, una visión inédita que permite seguir de cerca lo que ocurre sobre el terreno de juego.

En esta ocasión, el árbitro lanzaroteño mantuvo unas palabras con Pedri y Vinícius, capitanes de ambos equipos, antes del arranque del partido: “Solo los tres nos vamos a entender mejor que si tenemos a veinte tíos alrededor, así que os dejo en vuestras manos la ayuda”, señaló. “Si no, voy a tener que solucionarlo yo y va a ser peor”, añadió.

“Con calma; sois capitanes, con tranquilidad y buenas formas, con los brazos abajo y con respeto. Será un partido importante también para nosotros, no lo olviden. Mucha suerte y disfruten del partido, intentemos que sea fácil para todos”, concluyó el colegiado. Un mensaje que no pasó desapercibido y que precedió al inicio del Clásico.

España, protagonista también en el arbitraje del Mundial

El arbitraje español continúa teniendo un papel relevante en la Copa del Mundo, con designaciones en encuentros de alto perfil y confianza por parte de la organización. En el caso de Hernández Hernández, su presencia en el Brasil - Haití supone una nueva oportunidad para consolidar su trayectoria internacional en una de las competiciones más exigentes del fútbol mundial.