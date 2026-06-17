El CV Guaguas incorpora al internacional venezolano Willner Rivas como quinto fichaje para reforzar su plantilla

El CV Guaguas continúa perfilando su plantilla para la próxima temporada con la incorporación del internacional venezolano Willner Rivas. El receptor atacante, de 31 años y 1,95 metros de altura, se convierte en el quinto fichaje del conjunto grancanario, vigente campeón de la Superliga masculina española.

Rivas aterriza en la isla procedente del club francés Narbonne y lo hace con una amplia trayectoria en el voleibol internacional. Además de competir en diferentes ligas europeas y de Oriente Medio, el jugador ejerce desde el pasado año como capitán de la selección absoluta de Venezuela.

La llegada del venezolano supone un nuevo movimiento dentro de la planificación deportiva del equipo dirigido por Sergio Miguel Camarero, que busca mantener un bloque competitivo para afrontar tanto las competiciones nacionales como los retos continentales de la próxima campaña.

Un jugador con experiencia en competiciones internacionales

La carrera deportiva de Willner Rivas se ha desarrollado en algunos de los campeonatos más exigentes del voleibol internacional. A lo largo de los últimos años ha militado en clubes de países como Francia, Italia, Suiza, Turquía, Catar o Venezuela, acumulando experiencia en diferentes contextos competitivos.

El nuevo jugador del Guaguas también ha sido una pieza habitual de la selección venezolana. Entre sus participaciones más destacadas figura su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio y distintos torneos internacionales organizados por las confederaciones continentales y mundiales.

Durante 2025 fue además uno de los protagonistas de la conquista de la Copa Panamericana por parte de Venezuela, torneo en el que fue reconocido como jugador más valioso (MVP) de la competición.

Refuerzo para la recepción y el ataque

El jugador venezolano llega para aportar soluciones tanto en tareas defensivas como ofensivas. Su posición habitual es la de receptor atacante, una función clave dentro del voleibol moderno por su participación en la recepción del saque rival y en las acciones ofensivas del equipo.

En sus primeras declaraciones tras confirmarse el acuerdo, Rivas dejó claro que afronta esta nueva etapa con la intención de aportar rendimiento y experiencia, evitando comparaciones con otros jugadores que han formado parte recientemente de la plantilla.

El deportista también se definió como un jugador competitivo y con una marcada vocación de trabajo, destacando que su objetivo es seguir creciendo en un club acostumbrado a pelear por títulos.

Reencuentro con viejos conocidos

La llegada a Gran Canaria permitirá al internacional venezolano reencontrarse con algunos jugadores con los que ya coincidió anteriormente en su carrera deportiva.

Entre ellos se encuentra Miki Fornés, recientemente incorporado también a la plantilla amarilla y con quien compartió vestuario durante su etapa en el Narbonne francés.

La continuidad de un proyecto deportivo consolidado y la presencia de jugadores con experiencia internacional han sido algunos de los factores que han contribuido a la llegada del nuevo fichaje.

Willner Rivas, quinto fichaje del CV Guaguas / La Provincia

Una nueva etapa personal en Gran Canaria

Más allá del aspecto deportivo, la incorporación al CV Guaguas supone también un cambio importante a nivel personal para el jugador venezolano.

Rivas se trasladará a Gran Canaria acompañado por su familia. Su esposa y su hijo, de un año y medio, también fijarán su residencia en la isla durante esta nueva etapa profesional.

El jugador reconoce que apenas conoce España más allá de visitas previas a Madrid y Barcelona, por lo que afronta con ilusión la posibilidad de descubrir Gran Canaria y adaptarse a su nuevo entorno.

El Guaguas sigue preparando una temporada exigente

El club grancanario continúa reforzando su plantilla con el objetivo de mantener el nivel competitivo que le ha permitido consolidarse entre los equipos más destacados del voleibol español durante las últimas temporadas.

La incorporación de Willner Rivas añade experiencia internacional, liderazgo y versatilidad a un proyecto que volverá a competir por los principales títulos nacionales y que aspira también a tener protagonismo en las competiciones europeas.

Con este movimiento, el CV Guaguas sigue configurando un equipo que combina jugadores consolidados, experiencia internacional y nuevas incorporaciones para afrontar una temporada en la que volverá a partir entre los aspirantes a los puestos más destacados de la clasificación.