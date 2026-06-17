David García: el 'abuelo' de 44 años que busca otro ascenso

Veteranía a raudales para volver a vivir un ascenso. Los futbolistas de 44 años también tienen sueños. David García aspira este domingo a conseguir una nueva gesta en su amplia carrera deportiva y lo hará con la experiencia que le otorga un currículum envidiable a la hora de afrontar este tipo de escenarios. El central de Maspalomas ha subido de categoría en tres ocasiones, dos de ellas con la UD Las Palmas y otra con su actual equipo, una UD Tamaraceite que busca remontar el 2-1 en contra que cosechó en el encuentro de ida de la final por el ascenso ante el Guijuelo.

La sapiencia del defensor isleño en este tipo de vicisitudes viene de lejos, cuando estaba dando sus primeros pasos como amarillo en el representativo de la Isla. Fue en el curso 2005-06 cuando logró el primero durante una promoción de ascenso a Segunda en la que el conjunto dirigido en ese momento por Juanito tuvo que tumbar a la Real Sociedad B, con el famoso gol de Nauzet Alemán en Anoeta que salvó a los insulares, y el tanto de Marcos Márquez en el Estadio de Gran Canaria ante el Linares, que cerró el regreso de Las Palmas a la categoría de plata. Durante esas dos eliminatorias, el zaguero jugó todos los minutos y resultó vital en una meta bastante necesaria para la institución grancanaria.

El 21J y un triunfo en El Hierro

Luego, tendrían que pasar casi diez años para volver a sentir lo que supone un éxito de este tipo, dejando por el camino dos playoffs dolorosos, sobre todo el de 2014 con el Cordobazo. La resiliencia de David García se mantuvo, así como su ímpetu por ser una pieza clave en el engranaje amarillo. Ya como capitán de la UD, el jugador isleño completó todos los duelos junto a su amigo Aythami Artiles como pareja en la zaga de Paco Herrera. Después de muchos sinsabores, llegó el gran ascenso a Primera División y su protagonismo en ese hito está fuera de toda duda.

Después de tres temporadas en la élite del fútbol español, el cuadro amarillo descendió a Segunda y el eterno capitán continuó, aunque solo un curso más. En el verano de 2019 se unió al proyecto de la UD Tamaraceite, que tanto anhelaba el ascenso a Segunda B, un reto que sedujo al grancanario para seguir en activo disfrutando del fútbol a un buen nivel competitivo. Como buen hombre ascenso que es, fue llegar y besar el santo: a pesar del coronavirus, el Tamara consiguió, en una fase final disputada en La Frontera, El Hierro, subir al ganar al San Fernando en la gran final. Una vez más, David García subió.

Un último esfuerzo

Ahora, este domingo, tiene ante sí la oportunidad de seguir sumando victorias que valen un ascenso. El Tamaraceite cayó ante el Guijuelo en un partido que quedó marcado por los errores en los goles de los jugadores de Castilla y León, aunque el gol de Santi Salgado en el minuto 96 les dio una vida más. Gracias a ese golpe sobre la mesa en los instantes finales del choque de ida, celebrado hace tres días, es a lo que se aferran los capitalinos para que el domingo el Juan Guedes sea el escenario soñado.

Eso sí, con David García en nómina se aseguran que lo van a pelear, porque van a contar con alguien que sabe perfectamente cómo es el camino que hay que recorrer para alcanzar una gloria que ya conoce. Esta vez, le tocará como cuando hubo que remontar ante el Zaragoza en 2015 para subir a Primera con la UD. Hay que estar tranquilos porque el abuelo sabe lo que hay que hacer.