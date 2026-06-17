Gran Canaria reúne a nadadores de varios países en un campus internacional de tecnificación en aguas abiertas en Anfi

La isla de Gran Canaria acoge estos días un campus internacional de natación que reúne a deportistas procedentes de diferentes países con el objetivo de perfeccionar su técnica y mejorar su preparación física. La iniciativa está impulsada por Opo Swim y se desarrolla en las instalaciones de Anfi Sports Academy, ubicadas en el municipio de Mogán.

La actividad forma parte de la creciente oferta de turismo deportivo que se desarrolla en Canarias gracias a las condiciones climáticas favorables durante gran parte del año y a la disponibilidad de infraestructuras adaptadas para la práctica de distintas disciplinas.

En esta ocasión, más de una treintena de participantes toman parte en un programa de tecnificación diseñado para mejorar aspectos relacionados con la eficiencia en el agua, la resistencia física y la preparación para pruebas en aguas abiertas.

Un programa centrado en la mejora del rendimiento

El campus está dirigido por Guillermo Ramírez y combina diferentes tipos de entrenamiento para ofrecer una preparación integral a los participantes.

Las sesiones se desarrollan principalmente en una piscina semiolímpica, donde los nadadores trabajan elementos técnicos fundamentales como la posición corporal, la coordinación de movimientos, la eficiencia de la brazada, la respiración y la resistencia.

A estos entrenamientos acuáticos se suman ejercicios de fortalecimiento físico fuera del agua. Este trabajo complementario busca desarrollar grupos musculares específicos utilizados en la natación, además de contribuir a la prevención de lesiones y mejorar el rendimiento general de los deportistas.

El enfoque multidisciplinar responde a una tendencia cada vez más extendida en el deporte moderno, donde la preparación física y la técnica se trabajan de manera conjunta para optimizar los resultados.

Entrenamiento en aguas abiertas

Uno de los aspectos más destacados del campus es la posibilidad de trasladar los conocimientos adquiridos en la piscina a un entorno real de aguas abiertas.

Los participantes realizan sesiones específicas en el canal de aguas abiertas de Anfi del Mar, un espacio que permite entrenar en el mar en condiciones controladas y seguras.

Este tipo de prácticas resultan especialmente útiles para quienes participan en travesías o competiciones de larga distancia, ya que permiten trabajar aspectos difíciles de reproducir en una piscina convencional.

Entre las habilidades que se entrenan destacan la orientación durante la navegación, la adaptación al oleaje, el control del ritmo de competición y la gestión del esfuerzo en un entorno cambiante.

La combinación de piscina y mar abierto constituye uno de los principales atractivos de este formato de concentración deportiva.

Participantes de distintos perfiles y nacionalidades

El campus reúne a deportistas con niveles y experiencias muy diferentes. Entre los asistentes se encuentran nadadores aficionados interesados en mejorar su técnica, así como deportistas con experiencia en competiciones y travesías de aguas abiertas.

La presencia de participantes internacionales añade además un componente de intercambio cultural que favorece la convivencia y el aprendizaje compartido entre personas procedentes de distintos lugares.

Gran Canaria, destino para entrenamientos deportivos

La celebración de este campus refuerza el papel de Gran Canaria como destino para concentraciones deportivas nacionales e internacionales.

Las condiciones meteorológicas estables, la posibilidad de entrenar al aire libre durante buena parte del año y la existencia de instalaciones adaptadas a diferentes disciplinas convierten a la isla en un lugar atractivo para deportistas y equipos.

Según los datos facilitados por la organización, las instalaciones de Anfi Sports Academy reciben anualmente a más de 600 deportistas que participan en alrededor de quince concentraciones específicas diseñadas para distintas modalidades.

Durante los últimos años han pasado por este centro atletas relacionados con deportes como el ciclismo, el triatlón, el fútbol y la natación, aprovechando las características del entorno para preparar competiciones o mejorar su rendimiento.