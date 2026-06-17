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El IID optimiza recursos públicos cediendo maquinaria a 21 municipios grancanarios

El Cabildo de Gran Canaria busca optimizar el uso de recursos públicos mediante la reutilización de material deportivo en buen estado

Operarios del IID cargan material deportivo en uno de los camiones.

Operarios del IID cargan material deportivo en uno de los camiones. / LP / DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Instituto Insular de Deportes (IID) del Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha un programa de cesión de equipamiento deportivo procedente de la Ciudad Deportiva Gran Canaria con el objetivo de reforzar las instalaciones deportivas de los distintos municipios y entidades de la Isla.

Esta actuación permitirá que maquinaria de entrenamiento cardiovascular, equipos de musculación, bancos de trabajo, poleas, mancuernas y discos continúen prestando servicio en instalaciones deportivas municipales y de clubs grancanarios, contribuyendo a mejorar las condiciones para la práctica deportiva de miles de usuarios.

Optimizar el uso de recursos públicos

Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, destacó que “una vez más el IID se pone al servicio de los 21 municipios de la Isla y del ecosistema deportivo”, con lo que “optimizaremos al mismo tiempo el uso de recursos públicos mediante la reutilización de material que se encuentra en buenas condiciones”.

El máximo responsable del organismo deportivo insular detalló que “los ayuntamientos son los principales beneficiarios de esta iniciativa, recibiendo una amplia dotación de equipamiento destinada a modernizar y ampliar la oferta de sus instalaciones deportivas”.

Entre los municipios que recibirán material se encuentran Arucas, Firgas, Ingenio, La Aldea de San Nicolás, Moya, San Bartolomé de Tirajana, Santa María de Guía, Tejeda, Telde, Teror, Valleseco y Valsequillo. La maquinaria distribuida incluye cintas de correr, bicicletas estáticas y de spinning, máquinas elípticas, estaciones multifuncionales, prensas, equipos de musculación específicos para diferentes grupos musculares, bancos de entrenamiento y diverso material auxiliar.

Dotación especial para los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Valsequillo

Algunos municipios recibirán además lotes de mancuernas y discos de distintos pesos para complementar sus salas de musculación. Destaca especialmente la dotación destinada a San Bartolomé de Tirajana y Valsequillo, que incorpora tanto maquinaria de fuerza como equipamiento auxiliar para entrenamiento funcional y musculación. Asimismo, parte del material cedido incluye equipamiento adaptado para personas con discapacidad como la máquina press frontal pectoral adaptada a minusválidos o la polea alta adaptada para minusválidos (jalón polea alta).

En este sentido, Romero señaló que “queremos garantizar que cualquier persona, independientemente de sus capacidades físicas, pueda acceder a espacios deportivos adecuados y de calidad”, favoreciendo además que “la ciudadanía tenga a su alcance entornos con instalaciones más completas y mejor equipadas en distintos puntos de Gran Canaria”.

Cinco entidades deportivas y sociales se benefician de los materiales

La distribución del equipamiento se extiende igualmente a entidades que realizan una importante labor en la promoción del deporte base, la competición y los hábitos de vida saludables en la Isla como el Club de Halterofilia Arucas, la UD Atalaya, el Club Baloncesto Islas Canarias, el Club de Lucha Guanarteme y la Asociación 3 Palmas, que recibirán diferentes equipos de musculación y preparación física, entre los que se encuentran máquinas de remo, poleas, prensas, equipos para el entrenamiento del tren superior e inferior, bicicletas de spinning, bancos de musculación y material complementario.

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El consejero de Deportes explicó que “contribuimos a que los clubes y asociaciones tengan más recursos para desarrollar su actividad diaria, mejorar las condiciones de entrenamiento de sus deportistas y continuar impulsando proyectos deportivos y sociales que son fundamentales para la vida activa de niños, niñas, adultos y mayores”.

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