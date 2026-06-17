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Jessica Goyanes, receptora del CV Emalsa Gran Canaria: "La confianza de mis compañeras ha sido fundamental esta temporada"
La canterana del Olímpico se muestra satisfecha por su evolución y la mayor aportación al equipo durante la temporada
La receptora del CV Emalsa Gran Canaria, Jessica Goyanes, ha mostrado su satisfacción por la temporada realizada, en la que ha continuado dando pasos adelante en su crecimiento dentro del proyecto del club grancanario.
La jugadora reconoce que el curso ha sido especialmente positivo tanto a nivel individual como colectivo, destacando su evolución en el juego y su capacidad para adaptarse a un nivel competitivo cada vez más exigente. “Estoy muy contenta y satisfecha con la temporada. Me he sentido bien, con confianza, y eso me ha permitido rendir a un nivel superior”, señala.
Goyanes subraya que este crecimiento ha ido acompañado de una mayor aportación al equipo, incluso en forma de puntos en momentos en los que no siempre era algo previsible, lo que refuerza su sensación de aprendizaje continuo. “He podido aportar más al equipo y sumar en distintos momentos del juego, algo que quizá no esperaba al inicio, pero que forma parte de mi evolución y del trabajo diario”, añade.
Fundamental el apoyo de las compañeras
La receptora pone también el foco en el apoyo recibido dentro del grupo como uno de los factores clave de su rendimiento. “Me he sentido muy respaldada por el equipo. La confianza que me han dado mis compañeras ha sido fundamental para poder ayudar a sacar adelante los partidos”, explica.
Con estas sensaciones, Jessica afronta el futuro con ambición y con la intención de seguir consolidando su crecimiento dentro del CV Emalsa Gran Canaria, reforzando su papel en el equipo y su proyección deportiva.
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