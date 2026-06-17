Las Palmas de Gran Canaria reconoce a la Real Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha rendido homenaje a la Real Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas tras la concesión del título de Real por parte de la Casa de Su Majestad el Rey, un reconocimiento que coincide con el centenario de la entidad.

El acto ha tenido lugar en las Casas Consistoriales y ha contado con la participación de la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, y del presidente de la Real Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia. Durante el encuentro, ambas instituciones han puesto en valor la trayectoria histórica de la organización y su papel en el impulso del deporte base en la capital grancanaria.

Un siglo de historia vinculado al deporte base

La alcaldesa ha subrayado que la concesión del título de “Real” supone un reconocimiento al trabajo desarrollado durante los últimos cien años, destacando la aportación de la Federación al crecimiento del fútbol en la isla y a la formación de niños, niñas y jóvenes a través del deporte. Darias ha puesto especial énfasis en la dimensión social de la entidad, señalando que su labor va más allá de lo deportivo, al acompañar también a las familias y reforzar valores educativos y comunitarios.

La alcaldesa y el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas junto a la junta directiva de la entidad / La Provincia

Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con el deporte federado, recordando la inversión en instalaciones deportivas y el apoyo continuo a los clubes de base para fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas.

Por su parte, el presidente de la Federación, José Juan Arencibia, ha agradecido el respaldo institucional del Consistorio y ha destacado el carácter colectivo de esta distinción, que coincide con la celebración del centenario de la entidad. Arencibia ha puesto en valor el papel histórico de Las Palmas de Gran Canaria como referente del fútbol insular y ha señalado el reto que supondrá para la ciudad la celebración del Mundial de la FIFA 2030.

La Real Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas afronta así una etapa simbólica de su historia, en la que incorpora oficialmente el título de “Real” como reconocimiento a su trayectoria y contribución al deporte en la isla.