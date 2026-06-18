Castro Morales B-Ajódar, la Copa Fundación La Caja de Canarias busca a su ganador en Tercera Categoría

La Copa Fundación La Caja de Canarias de Tercera Categoría llega este viernes a su desenlace con una final que enfrentará a dos equipos que han recorrido caminos muy diferentes durante la temporada. Castro Morales B y Ajódar se medirán a partir de las 21:00 horas en el terrero del Cruce de Arinaga con el título en juego.

El conjunto de Telde afronta la final como gran favorito tras una campaña prácticamente perfecta. El filial del Castro Morales ya conquistó la Liga Cabildo de Gran Canaria y completó una fase regular impecable, ganando las 12 luchadas disputadas para firmar un pleno de 36 puntos sobre 36 posibles. En semifinales también mostró su superioridad al superar con claridad al Tinamar por 1-12 y 12-5.

Por su parte, el Ajódar llega a la final después de protagonizar una de las historias más destacadas de la temporada. El club regresó este año a la competición de lucha canaria en Gran Canaria y tendrá la oportunidad de conquistar un título en su primera campaña tras su vuelta.

Los galdenses terminaron terceros la fase regular después de caer en la última jornada frente al Unión Sardina, resultado que les hizo perder la segunda posición. Sin embargo, reaccionaron en las semifinales de la Copa al imponerse por 12-9 al propio Unión Sardina en la Montaña de Gáldar. En la vuelta, disputada en Vecindario, cayeron por un ajustado 12-11, un resultado suficiente para sellar su clasificación para la final.

Luchada Ajódar - Castro Morales / La Provincia

Buena parte de las opciones del Castro Morales B pasan por el rendimiento de sus jóvenes talentos. Los juveniles Yenedey Gil y Ezequiel García lideran la clasificación de máximos tumbadores de la categoría y volverán a ser piezas fundamentales para los teldenses.

Enfrente tendrán a un Ajódar que cuenta con luchadores experimentados como Santiago López, autor de 31 tumbadas durante la temporada, además del destacado C Airan Gordillo y los sénior Acorán del Cristo y Aarón Dávila. También destaca la aportación de Jonay Placeres, uno de los hombres importantes del equipo del norte de Gran Canaria.

Para el Castro Morales B, levantar la Copa supondría completar un doblete que confirmaría su dominio durante toda la temporada. El Ajódar, mientras tanto, sueña con conquistar su primer título en el año de su regreso a la lucha canaria grancanaria. El Cruce de Arinaga será el escenario de una final que se espera que registre un gran ambiente en las gradas.